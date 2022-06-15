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肛門有突出物可能是痔瘡 若出現這些症狀需就醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
賴以立表示，痔瘡分4級有症狀就須注意。圖／中壢天晟醫院提供
賴以立表示，痔瘡分4級有症狀就須注意。圖／中壢天晟醫院提供

痔瘡長久以來一直是困擾許多人的隱疾，其中痔瘡依照嚴重性更分為4級，民眾若有肛周出血、突出、或其他不適症狀，可以盡早尋求大腸直腸肛門專科的協助。

桃園有位42歲的劉小姐因長期肛門有突出物，並覺得排便時常排不乾淨、且肛門口也時常無法清潔乾淨而有異味，經中壢天晟醫院大腸直腸外科醫師賴以立診察發現其有痔瘡、肛門齒狀線外移及肛門黏膜外翻等問題，也是俗稱的脫肛。

賴以立表示，在人類演化的過程中，有一肛周結締組織富含血管網，原本用以控制液體及氣體免於肛門失禁。然而，人類變為直立行走，無論是久坐、久站、蹲坐排便的施力方式都會對它產生壓力。在長期受到壓力的推動，此肛周結締組織產生膨大、鬆弛、以及增生，這就形成了所謂的痔瘡。

而痔瘡又分為4級，第1級為內痔突出未超過齒狀線；第2及3級則是內痔突出已超過齒狀線，排便後可能會超過肛門口，前者能自動縮回，後者則須手動輔助；第4級則是，內痔突出已超過肛門口，並伴有長時間脫出，且無法推回；而外痔為位於肛門口皮膚下的痔瘡組織。

賴以立說，第1及2級建議以藥物、改變排便習慣來治療；而第3及4級需考慮以手術來治療；在第4級的痔瘡中，大部分的病患呈現一塊塊凸出形式，但有某個狀況是環狀凸出，此時就需要判別是痔瘡的黏膜脫垂為一般俗稱的脫肛、或者是直腸脫垂俗稱脫腸。

直腸脫垂分為從會陰或是腹腔進行腸切除或骨盆懸吊；而黏膜脫垂可藉由痔瘡環切手術改善。因此，建議若有肛周出血、突出、或其他不適症狀，可以盡早尋求大腸直腸肛門專科的協助。

左為痔瘡合併肛門脫垂術前示意圖，右為經痔瘡環狀切除手術後，脫肛矯治完成的示意圖。圖／中壢天晟醫院提供
左為痔瘡合併肛門脫垂術前示意圖，右為經痔瘡環狀切除手術後，脫肛矯治完成的示意圖。圖／中壢天晟醫院提供

痔瘡 手術 桃園

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