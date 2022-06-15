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人、車都要留紀錄 港務公司推電子感應RFID證

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
人員管制機使用身分證讀取，顯示可正常通行（綠燈）。圖／台灣港務公司提供
人員管制機使用身分證讀取，顯示可正常通行（綠燈）。圖／台灣港務公司提供

為避免新冠肺炎疫情傳播，港務公司表示，從5月起在高雄港、安平港區，試辦當次通行證線上申請作業，後續還將持續推動國際商港通行證E化作業，以確保港區人、車通行均能留下電子紀錄，並逐步以電子感應之RFID證取代紙本通行證，好避免人員接觸，減少疫情傳播與蔓延。

港務公司表示，當次通行證僅限本國籍持有國民身分證且臨時需進出商港者可進行申請，外籍人士或其他有頻繁進出商港作業之人員，則是鼓勵於RFID優惠期間檢附相關資料，依規定申請RFID定期通行證。

此外，除高雄、安平港外，其餘國際商港區將於各管制站電子紀錄設備佈設完成後，陸續開放試辦線上當次證申請作業。

港務公司表示，只要透過輸入網址( https://m-hep.twport.com.tw/hep.php )或掃描QR code，進入線上申辦當次通行證網頁，經輸入基本資料並簡訊驗證後即可完成申請作業，完成申請24小時內持身分證至各查驗站之「人員管制機」掃描條碼，即可顯示正常通行並留取通行紀錄。

疫情 身分證 新冠肺炎

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