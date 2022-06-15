長新冠腦霧咳嗽 中醫師建議可按壓這些穴道緩解

41歲陳小姐確診新冠肺炎，經過治療後轉陰性，回到職場後仍有咽痰、咳嗽等後遺症，另一位35歲李先生染疫康復後，竟出現注意力不集中、健忘、常感疲倦感、爬樓梯到三樓就會喘等後遺症。

台南市立醫院中醫部康復門診醫師張烱宏建議，平日可以按壓合谷穴幫助舒緩咳嗽，百會穴、足三里穴協助醒腦，緩解「腦霧」的情況，搭配藥劑，可改善各項「長新冠」症狀。

張烱宏表示，雖然確診新冠肺炎Omicron病毒大多數以輕症居多，但是臨床上發現感染後即使是已經轉成陰性患者，卻出現不少後遺症，根據研究報告指出，新冠肺炎康復的成年人，每5人就有1人會出現「長新冠後遺症」，有疲倦、咳嗽、易喘、睡眠障礙、腦霧健忘、注意力不集中、紅疹等症狀，除了造成患者身體不適，並影響工作和生活，另外像咳嗽症狀往往旁人異樣眼光。

陳小姐「長新冠後遺症」為咽痰咳嗽，不咳就不咳，一咳就咳不停，同事避之唯恐不及，深怕被傳染。經張烱宏診斷仍有慢性發炎和病理產物所致，給予「止咳方｣，包含薑半夏、杏仁、桔梗、枳殼等化痰止咳中藥，治療後咳嗽大為改善，同事間職場關係也舒緩。

李先生平日身體強健，有慢跑習慣，表示此次確診後整個身體一直提不起勁，出現注意力不集中、健忘、常感疲倦感，即所謂的「腦霧｣，且爬樓梯到3樓就會喘，讓他深感體力下滑。張烱宏推斷為濕熱所致，給予「元氣醒腦方｣，為紫蘇、陳皮、茯苓、白朮等化濕醒腦中藥，漸漸恢復體力和注意力，似乎有充電感覺，一掃「腦霧｣陰霾。