快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

研究：過勞醫護染疫率增2.6倍、沙發馬鈴薯重症增8成

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
進入後疫情時代，各國都在探討健康生活型態能否降低染疫風險。示意圖/ingimage
進入後疫情時代，各國都在探討健康生活型態能否降低染疫風險。示意圖/ingimage

進入後疫情時代，各國都在探討健康生活型態能否降低染疫風險。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙團隊成員林庭瑀今指出，根據國外大規模研究，過勞問題的醫護人員染疫風險則提升2.6倍，但若晚上能多睡1小時，則可降低11%染疫風險。此外，久坐生活型態以「看電視」最顯著提升染疫風險，重症風險提升達88%。

一份美國約翰霍普金斯大學及哈佛大學的研究，招募法國、德國、意大利、西班牙、英國、美國等六國醫護共2884人進行研究。林庭瑀指出，研究結果發現，夜間睡眠時間每增加1小時，染疫機率降低12%，日間睡眠時間延長一小時則會增加6%(1%-11%)感染風險。

此外，有嚴重的睡眠問題的醫護，染疫機率增加88%；工作過勞倦怠則使醫護染疫機率增加2.6倍，也與疾病持續時間、嚴重程度的增加有關。研究人員提醒，夜間睡眠不足、嚴重的睡眠問題、高度工作倦怠，都可能是醫護人員感染的風險因素，應重視確保醫護擁有適當的睡眠和休息時間。

另一項今年發表於BMC《轉譯醫學期刊Journal of Translational Medicine》的中國研究，運用來自UK Biobank的37.7萬筆體能活動資料和42.2萬筆靜態休閒行為資料，以及258.6萬筆COVID-19宿主遺傳學計畫資料，分析休閒久坐行為對於確診後住院及重症風險的差異。

在現有薈萃分析中，休閒久坐行為主要包括三類：看電視、用電腦、駕駛。平均每日看電視時間為 2.8 小時（標準差1.5小時），平均每日用電腦1小時（標準差1.2小時），平均每日駕駛時間為0.9小時（標準差1.0小時）。

林庭瑀表示，在看電視、用電腦、駕駛，這三項靜態休閒活動當中，看電視會顯著提升感染8%、住院55%及重症88%，用電腦和駕駛則未看到顯著影響。研究人員透過代謝相關因子路徑分析，評估靜態生活型態可能是藉由抽菸、肥胖、血脂、胰島素阻抗及糖尿病，導致新冠肺炎確診風險提升。

醫護過勞或睡眠不足，染疫機率大增。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播
醫護過勞或睡眠不足，染疫機率大增。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播
久坐看電視，重症風險大增。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播
久坐看電視，重症風險大增。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

睡眠 久坐 醫護人員

延伸閱讀

首度公布！機構住民染疫死亡率 高出一般民眾13倍

秋冬隱憂：新冠、流感共同感染 重症增4倍、死亡增2倍

公衛學者：台灣重症及死亡人數6月底有望受控制

新冠疫情降級視為地方流行 陳秀熙曝每日確診指標數字

相關新聞

超級月亮南瀛天文館吸引7萬人次觀看 五星連珠接棒登場

昨晚逢滿月，加上天候狀況佳，台南市南瀛天文館架設天文望遠鏡，於YouTube頻道直播「草莓超級月亮」，吸引近7萬人次點閱...

瑞士寶盛：亞洲是世界上最昂貴地區 台北第三

財富管理集團瑞士寶盛今（15）日發佈第三期《全球財富及高端生活報告》，發現世界上最昂貴的城市仍然主要在亞洲，上海再次位居...

研究：過勞醫護染疫率增2.6倍、沙發馬鈴薯重症增8成

進入後疫情時代，各國都在探討健康生活型態能否降低染疫風險。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙團隊成員林庭瑀今指出，根據國外大...

愛地球兼省荷包 即日起7-ELEVEN購買CITY飲品使用自帶杯現省5元 全家月底也跟進

為響應環保署7月上路的新法規，統一超商率先宣布結合旗下通路7-ELEVEN與餐飲品牌關係企業星巴克、Semeur聖娜、C...

竹市首位神父獲殊勳歸化國籍 河鏞國開心成「台灣人」

61歲韓國籍神父河鏞國，來台30多年致力社會服務、深入偏鄉照顧弱勢，也曾因關懷受刑人獲總統表揚。近日獲內政部核准殊勳歸化...

鋒面接近對流雲系發展旺盛 9縣市大雨特報

氣象局發布大雨特報，鋒面接近，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。