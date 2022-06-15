研究：過勞醫護染疫率增2.6倍、沙發馬鈴薯重症增8成

進入後疫情時代，各國都在探討健康生活型態能否降低染疫風險。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙團隊成員林庭瑀今指出，根據國外大規模研究，過勞問題的醫護人員染疫風險則提升2.6倍，但若晚上能多睡1小時，則可降低11%染疫風險。此外，久坐生活型態以「看電視」最顯著提升染疫風險，重症風險提升達88%。

一份美國約翰霍普金斯大學及哈佛大學的研究，招募法國、德國、意大利、西班牙、英國、美國等六國醫護共2884人進行研究。林庭瑀指出，研究結果發現，夜間睡眠時間每增加1小時，染疫機率降低12%，日間睡眠時間延長一小時則會增加6%(1%-11%)感染風險。

此外，有嚴重的睡眠問題的醫護，染疫機率增加88%；工作過勞倦怠則使醫護染疫機率增加2.6倍，也與疾病持續時間、嚴重程度的增加有關。研究人員提醒，夜間睡眠不足、嚴重的睡眠問題、高度工作倦怠，都可能是醫護人員感染的風險因素，應重視確保醫護擁有適當的睡眠和休息時間。

另一項今年發表於BMC《轉譯醫學期刊Journal of Translational Medicine》的中國研究，運用來自UK Biobank的37.7萬筆體能活動資料和42.2萬筆靜態休閒行為資料，以及258.6萬筆COVID-19宿主遺傳學計畫資料，分析休閒久坐行為對於確診後住院及重症風險的差異。

在現有薈萃分析中，休閒久坐行為主要包括三類：看電視、用電腦、駕駛。平均每日看電視時間為 2.8 小時（標準差1.5小時），平均每日用電腦1小時（標準差1.2小時），平均每日駕駛時間為0.9小時（標準差1.0小時）。