愛地球兼省荷包 即日起7-ELEVEN購買CITY飲品使用自帶杯現省5元 全家月底也跟進

為響應環保署7月上路的新法規，統一超商率先宣布結合旗下通路7-ELEVEN與餐飲品牌關係企業星巴克、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、21世紀，合計超過7,000多家門市共同響應，皆會提供自備飲料杯至少5元起的價差優惠，透過提升自帶杯優惠，鼓勵民眾養成自帶環保杯習慣。同時，7-ELEVEN更考量減塑應從小教育，攜手統一超商好鄰居文教基金會推出「發現減塑智多星」暑期同樂會，邀請親子共學減塑行動。而全家便利商店響應環保署新政策，也宣布自6月29日起，消費者自帶環保杯可折抵5元。

7-ELEVEN宣布即日起提前響應環保署7月上路的新法規，推出三大「自帶」優惠，於逾6,400家7-ELEVEN門市購買CITY系列飲品，即享「自帶飲料杯現省5元」優惠；適逢6月22日世界雨林日，6月21日至23日連續3天自帶杯現省7元；7月1日起，每月1號自帶杯加碼現省7元。此外，6月15日至6月28日門市當筆加價購優惠，推出CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵2杯99元，自帶飲料杯購買2杯再省10元。

其他關係品牌，包括星巴克早已提供自帶飲料杯至門市購買現場調製飲料享有10元回饋，COLD STONE自帶環保餐碗或飲料杯至門市購買冰淇淋或飲品也可享10元折扣優惠，其他包括Mister Donut、Semeur聖娜、21世紀也同步響應「一次用飲料杯限制使用」新政策，7月1日起自帶飲料杯購買飲品每杯現折5元，希望逐步改變消費者使用習慣，減少一次性廢棄物產生。