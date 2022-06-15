快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛地球兼省荷包 即日起7-ELEVEN購買CITY飲品使用自帶杯現省5元 全家月底也跟進

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN提前響應環保署7月上路的新法規，即日起逾6,400家7-ELEVEN門市購買CITY系列飲品，即享「自帶飲料杯省5元」優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN提前響應環保署7月上路的新法規，即日起逾6,400家7-ELEVEN門市購買CITY系列飲品，即享「自帶飲料杯省5元」優惠。圖／7-ELEVEN提供

為響應環保署7月上路的新法規，統一超商率先宣布結合旗下通路7-ELEVEN與餐飲品牌關係企業星巴克、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、21世紀，合計超過7,000多家門市共同響應，皆會提供自備飲料杯至少5元起的價差優惠，透過提升自帶杯優惠，鼓勵民眾養成自帶環保杯習慣。同時，7-ELEVEN更考量減塑應從小教育，攜手統一超商好鄰居文教基金會推出「發現減塑智多星」暑期同樂會，邀請親子共學減塑行動。而全家便利商店響應環保署新政策，也宣布自6月29日起，消費者自帶環保杯可折抵5元。

7-ELEVEN宣布即日起提前響應環保署7月上路的新法規，推出三大「自帶」優惠，於逾6,400家7-ELEVEN門市購買CITY系列飲品，即享「自帶飲料杯現省5元」優惠；適逢6月22日世界雨林日，6月21日至23日連續3天自帶杯現省7元；7月1日起，每月1號自帶杯加碼現省7元。此外，6月15日至6月28日門市當筆加價購優惠，推出CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵2杯99元，自帶飲料杯購買2杯再省10元。

其他關係品牌，包括星巴克早已提供自帶飲料杯至門市購買現場調製飲料享有10元回饋，COLD STONE自帶環保餐碗或飲料杯至門市購買冰淇淋或飲品也可享10元折扣優惠，其他包括Mister Donut、Semeur聖娜、21世紀也同步響應「一次用飲料杯限制使用」新政策，7月1日起自帶飲料杯購買飲品每杯現折5元，希望逐步改變消費者使用習慣，減少一次性廢棄物產生。

為迎接暑假到來，7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會也自即日起至8月31日舉辦「發現減塑智多星」暑期同樂會，不但有實體場次，讓小朋友開心體驗小小店長，同時推出線上串聯線下O2O場，在家也能安心玩。全新開發「減塑」主題永續手掌繪本，透過童趣小故事傳達減塑知識，邀請親子一起付諸行動，繪本中更讓小朋友自行設計減塑智多星勳章，鼓勵親子具體實踐環保意識，8月31日前完成手掌繪本任務並拍照上傳至7-ELEVEN把愛找回來粉絲團，即可抽100元7-ELEVEN虛擬商品卡共10名。

全新開發「減塑」主題永續手掌繪本，透過花花星球小偵探的童趣小故事傳達減塑知識，邀請親子一起付諸行動。圖／7-ELEVEN提供
全新開發「減塑」主題永續手掌繪本，透過花花星球小偵探的童趣小故事傳達減塑知識，邀請親子一起付諸行動。圖／7-ELEVEN提供
為迎接暑假到來，自6月15日起至8月31日舉辦「發現減塑智多星」暑期同樂會，全新開發「減塑」主題永續手掌繪本圖／7-ELEVEN提供
為迎接暑假到來，自6月15日起至8月31日舉辦「發現減塑智多星」暑期同樂會，全新開發「減塑」主題永續手掌繪本圖／7-ELEVEN提供

親子 超商

延伸閱讀

推離岸風電科普閱讀 企業與國台圖贈書全台250所圖書館

頭份兒童及青少年暑期樂活營恢復舉辦 18日網路報名

自備飲料杯最少折5元7月上路 違規最高可罰業者6千元

一連4天優惠！星巴克「全品項買一送一」 最新「甜點系星冰樂」搶喝一波

相關新聞

超級月亮南瀛天文館吸引7萬人次觀看 五星連珠接棒登場

昨晚逢滿月，加上天候狀況佳，台南市南瀛天文館架設天文望遠鏡，於YouTube頻道直播「草莓超級月亮」，吸引近7萬人次點閱...

瑞士寶盛：亞洲是世界上最昂貴地區 台北第三

財富管理集團瑞士寶盛今（15）日發佈第三期《全球財富及高端生活報告》，發現世界上最昂貴的城市仍然主要在亞洲，上海再次位居...

研究：過勞醫護染疫率增2.6倍、沙發馬鈴薯重症增8成

進入後疫情時代，各國都在探討健康生活型態能否降低染疫風險。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙團隊成員林庭瑀今指出，根據國外大...

愛地球兼省荷包 即日起7-ELEVEN購買CITY飲品使用自帶杯現省5元 全家月底也跟進

為響應環保署7月上路的新法規，統一超商率先宣布結合旗下通路7-ELEVEN與餐飲品牌關係企業星巴克、Semeur聖娜、C...

竹市首位神父獲殊勳歸化國籍 河鏞國開心成「台灣人」

61歲韓國籍神父河鏞國，來台30多年致力社會服務、深入偏鄉照顧弱勢，也曾因關懷受刑人獲總統表揚。近日獲內政部核准殊勳歸化...

鋒面接近對流雲系發展旺盛 9縣市大雨特報

氣象局發布大雨特報，鋒面接近，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。