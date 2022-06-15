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花蓮知卡宣水上樂園7月登場 今年首度收費縣民免門票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚昨到正在改造中的知卡宣公園視察，親自體驗遊具，提醒要做好安全。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚昨到正在改造中的知卡宣公園視察，親自體驗遊具，提醒要做好安全。圖／縣府提供

花蓮知卡宣公園親水設施每年夏季免費開放，吸引大批人潮，今年將從7月1日起開放，首度收費，縣民免門票。本報資料照片
花蓮知卡宣公園親水設施每年夏季免費開放，吸引大批人潮，今年將從7月1日起開放，首度收費，縣民免門票。本報資料照片
花蓮夏天最受親子喜愛的消暑活動「知卡宣水上樂園」，今年恢復舉辦，7月1日至8月28日展開，為落實使用者付費，首度收費，酌收50元，但縣民等5類身分民眾可憑證明文件免費入園，縣府農業處說，不只有清涼刺激的水上設施，知水宣公園重塑改造，也將以新面貌、更多共融遊具迎接遊客。

花蓮縣政府從2014年起，每年夏天在吉安鄉的知卡宣綠森林公園設置戲水設施，包括滑水道、造浪池、漂漂河，以及幼兒也可使用的水槍、水傘等親水遊具，深受大小朋友喜愛，每年吸引10多萬人入園，前年更創下23萬人次的新高，其中約3成來自外縣市。

不過，縣府每年舉辦這項活動，包括戲水機械設備管養、救生員、清潔人員等支出，開銷上千萬元，但入園一律免費，不只財、主單位有意見，2019年縣議會農業小組審查預算時，也附帶決議要收費。

縣府農業處長陳淑雯說，原本2020年就要收費，但當年疫情嚴峻，考量民眾經濟收到衝擊，生活大不易才暫緩，去年則因疫情取消活動，今年復辦將收費，但只要50元，且縣民、12歲以下或身高不滿150公分、65歲以上長者、低收入戶、身心障礙及其陪伴者等5類身分，出示證件都免門票。

2022知卡宣戲水活動將從7月1日至8月28日展開，上午9時至下午5時開放，上午8時40分至下午4時30分售票，中午12時至下午1時30分戲水區休息，每周一固定休園。

縣府還向花東地區永續發展基金爭取到7500萬元，推動知卡宣園區重塑改造計畫，設置有機綠拇園、音樂遊戲組合、森活天空樹、洄瀾我的家、原木冒險遊具組合區等5大主題區，正施工中。

縣長徐榛蔚昨天下午與陳淑雯等人實地視察，親自體驗遊具，提醒一定要做好使用安全，也對無障礙動線步道、設施景觀提出意見，期許趕在暑假完工開放。

陳淑雯說，目前正全力趕工，屆時啟用後，民眾入園不只戲水，也會有新的遊憩設施、共融遊具可使用，還能夠欣賞縣內農村、社區的展示，有更多樣化的遊憩方式，豐富遊樂體驗。

花蓮知卡宣公園親水設施每年夏季免費開放，吸引大批人潮，今年將從7月1日起開放，首度收費，縣民免門票。本報資料照片
花蓮知卡宣公園親水設施每年夏季免費開放，吸引大批人潮，今年將從7月1日起開放，首度收費，縣民免門票。本報資料照片

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