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影／台北綠竹筍6月進入盛產期 達人分享挑筍3要訣
台北市綠竹筍進入6月盛產期，台北市產業發展局今天表示，今年產量約96萬斤，因為雨水量不錯，所以綠竹筍的品質跟產量都令人滿意，品質評鑑比賽也邁入第四年，都有檢驗農藥超量殘存，市民可以安心享用。專家也分享挑筍三要訣，外表要彎、矮胖，底部要白，筍尖不能開岔。
產業局今天舉辦記者會推廣台北的綠竹筍，木柵區農會和儂來餐廳主廚黃景龍共同簽署合作備忘錄，從產地到餐桌建立食物產銷鏈的關係，黃景龍也現場製作綠竹筍沙拉。
產業局表示，每年6月至9月是台北是綠竹筍盛產期，綠竹筍也是每年6月台北市的招牌農產品，素有「綠寶石」美稱，台北市因為氣候的關係，綠竹筍成長速度雖然比南部慢，但也因為高溫多濕的氣候差異，加上台北市土壤屬於沙質壤土，讓台北市享有絕佳的地理優勢，種出來的綠竹筍非常鮮甜爽脆。
產業局副局長王三中說，台北市今年綠竹筍產量約96萬斤，這幾年的產量都差不多，今年因為雨水量還不錯，因此綠竹筍的生產品質跟產量也很不錯，也很穩定，另外台北市綠竹筍評鑑比賽邁入第四年，因為有比賽所以都有做綠竹筍的農藥超量殘存檢驗，民眾可以放心享用。
木柵區農會萬興綠竹筍農事研究班班長黃勢棠說，綠竹筍的挑選秘訣為筍子外觀要彎、矮胖，裡面才緊實不會空心，底部聞起來要有筍香且一定要白，筍尖不能開岔，他建議民眾購買現採的綠竹筍，不要買泡水的，比較不新鮮。
台北市農會表示，木柵、景美、士林、北投、內湖及南港是台北市的綠竹筍產區，18日花博農民市集將推出「綠竹筍產業整體行銷」，帶來經綠竹筍評鑑、通過農藥殘留檢驗的優質綠竹筍供市民購買，所有綠竹筍都是當天早上現採，現場還有綠竹筍主廚名師餐桌示範、綠竹筍有獎徵答活動、綠竹筍九宮格丟丟樂，歡迎市民朋友前往選購。
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