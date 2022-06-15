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環團轟南電北送不公平 大林電廠擴建燃氣機組環評未過

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
高雄大林電廠擬增設兩部天然氣機組增加發電量。記者劉學聖／攝影
高雄大林電廠擬增設兩部天然氣機組增加發電量。記者劉學聖／攝影

南部2021年至2027年用電成長率預估2.6%，且2025年核三除役將每年衝擊南部20%發電量，台電擬於高雄小港區的大林發電廠新建2部燃氣機組，開發案今首度進入環評初審，環團怒批「政府把汙染都放在大林蒲相當不公平」，只有增氣沒有減煤，也未緩解南電北送，環評委員要求提出具體溫室氣體減量規畫，決議補正再審。

台電表示，高雄市有創新科技走廊、亞洲新灣區、智慧運籌港等三大計畫，也擁有半導體產業聚落，南科用電量預估從2021年191萬瓩升至2027年348萬瓩，屏東也推動「大南方、大發展」科學園區計畫，而核三2025年除役後每年減少發電量150億度，占南部地區20%發電量。

台電表示，為穩定南部地區供電，擬於大林發電廠規畫設置兩部燃氣發電機組，總裝置容量140萬瓩，預計116年6月完工，商轉後可減少大六機的發電負載，整廠氮氧化物年排放量可從3287公噸降到2501公噸，有助空氣品質。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，大林蒲居民水深火熱，猶如生活在地獄，因為周邊汙染過於嚴重，有中鋼、中油、台船、台電、醫療廢棄物焚化爐，還有600家工廠、總計891支煙囪，每天排放重金屬、揮發性有機物、硫氧化物、氮氧化物，政府把汙染都放在大林蒲相當不公平。

台灣要健康婆婆媽媽團協會理事長洪秀菊表示，政府對大林蒲遷村議題「說一套、做一套」，不斷發展經濟但未協助遷村，臨海工業區開發一直在增加，高雄本身用電足夠，但南電北送問題太嚴重才要擴建，犧牲大林蒲居民。

地球公民基金會主任蔡卉荀表示，去年三接公投高雄市民投下60萬張反對票，就是希望改善高雄長期承受發電外部成本的不公平，但去年公投才結束，台電今年就立刻提出大林電廠燃氣機組開發，還傳出要在高雄蓋七接、八接，「有被背叛感覺」；燃氣機組為過渡期間調度使用，應有合理規畫量，不該無限上綱到處興建。

南部反空汙大聯盟成員李建誠表示，政府宣稱推動「減煤增氣」，但大林電廠開發案卻只有增加燃氣機組，看不到減少燃煤的承諾，且大林電廠的溫室氣體抵換量非常微薄，猶如九牛一毛，應提出淨零路徑、甚至碳捕捉等先進技術。

環評委員朱信表示，新的燃氣機組商轉後，大六機組可望降載減少空汙及碳排放量，但整個計畫加總起來，未來每年將高達130萬公噸的年排放增量，跟2050年淨零目標有衝突，尤其大六機組老舊，空汙或碳排放效率不佳，台電應在新機組建好後，考慮大六除役的可能性。

台電表示，大六預計在123年除役，而大林電廠新建燃氣機組預計116年正式運轉，會根據當時供電狀況，「絕對會考慮大六提前除役」。

由於此案仍有不少疑慮待解，環評委員一致決議補正再審，要求台電補充溫室氣體排放量具體減量規畫，以及興建前後大林發電廠全廠區總懸浮微粒、硫氧化物排放濃度及總量變化，以及環境中臭氧濃度變化情形，並檢討生態調查等資料。

台電 環評 碳排放

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