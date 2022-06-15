台灣好行新增溪頭B線選項 未來可直達高鐵彰化站

南投縣積極爭取彰化縣市區客運15路加入台灣好行溪頭B線服務，今日通車後，將承載彰化二林、北斗以及高鐵彰化站的遊客前往溪頭，成為中南部地區民眾至南投溪頭旅遊的便利及新選擇，縣長林明溱表示，希望這條路線未來能改善南投交通及增進遊客便利的多元旅遊需求。

南投觀光處指出，彰化市區客運「15路」是從二林往溪頭公車路線，原本可以從二林到埤頭、北斗至田中高鐵彰化站，也可以搭乘15路公車到溪頭，如今增闢台灣好行溪頭B線，可提升中南部地區民眾到南投溪頭旅遊的便利性，疫情期間先每天上下山各開一班次，未來視遊客數再增開班次，歡迎全國民眾來搭乘，一路暢玩來體驗竹山鎮與鹿谷鄉好風光。

縣長林明溱說，近來疫情從嚴峻至趨緩，加上夏天將至，前往山區避暑的遊客越來越多，彰化縣市區客運15路加入台灣好行溪頭B線服務後，進而可帶動振興當地觀光產業，歡迎全國民眾多多搭乘台灣好行避開人潮，並隨時配戴口罩、勤洗手消毒，才能玩得開心又安心。

處長陳志賢表示，為慶祝溪頭B線通車，不僅針對路線站牌規劃統一及更新視覺形象包裝，也編印資訊豐富的中英旅遊摺頁，更預計於年中串聯在地商家推出溪頭B線旅遊套票，對溪頭線觀光服務加值，此外推出即日起至7月31日止，凡搭乘台灣好行溪頭B線者，可在車內掃描QRcord，填寫問卷就能免費獲得抽獎資格，將抽出50名幸運兒，享受森活抽好禮。