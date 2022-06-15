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長庚國防研發「紫蘇水萃」 對抗新冠入侵腦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
長庚大學與國防醫學院合作，發現「紫蘇水萃」可有效預防新冠病毒入侵腦、肺部。圖為校方日前與業者簽約技轉。圖／長庚大學提供
長庚大學與國防醫學院合作，發現「紫蘇水萃」可有效預防新冠病毒入侵腦、肺部。圖為校方日前與業者簽約技轉。圖／長庚大學提供

長庚大學與國防醫學院合作，發現常見的紫蘇葉經過水萃取成「紫蘇水萃」後，可有效預防新冠病毒入侵腦、肺部。校方日前與業者簽約技轉，也積極開發口服劑用藥，希望能讓對抗新冠用藥有更多選擇。

長庚大學、國防醫學院執行科技部防疫中心跨校合作計畫，發現「紫蘇水萃」抗新冠功效極佳，如預防性讓倉鼠口服紫蘇水萃後，發現確診的倉鼠肺部大幅降低8成病毒感染，也可以降低新冠肺炎引起過度免疫反應。此外，利用國家動物實驗中心提供的模擬新冠重症感染模式基因轉殖鼠，發現口服「紫蘇水萃」，也能有效降低新冠對於重症鼠腦部的感染。

長庚大學生化科教授洪錦堂表示，「紫蘇水萃」是利用常見的紫蘇葉經過水萃取而成，原料天然且單一，因為本身就是可以吃的食物，試驗中沒有發現明顯副作用。

校方說，「紫蘇水萃」抗新冠功效佳，2020年已完成專利申請，對於Omicron也有效果，「紫蘇水萃」可直接結合新冠病毒顆粒，可使病毒失去感染活性，也和抗病毒藥物瑞德西韋有加乘效果。

校方日前與沛綠萊康生技公司簽約技轉，將宣布開發機能食品。另方面，三軍總醫院正進行中西合併治療臨床研究收案驗證中，長庚醫院也研擬進行臨床研究。洪錦堂說，未來若申請人體試驗通過，就可望提供民眾使用。

長庚大學與國防醫學院合作，發現「紫蘇水萃」可有效預防新冠病毒入侵腦、肺部。圖為電子顯微鏡下細胞受到新冠病毒攻擊。圖／長庚大學提供
長庚大學與國防醫學院合作，發現「紫蘇水萃」可有效預防新冠病毒入侵腦、肺部。圖為電子顯微鏡下細胞受到新冠病毒攻擊。圖／長庚大學提供

長庚 國防醫學院 倉鼠

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