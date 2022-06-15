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中研院年輕學者 獲邀出席林島諾貝爾獎得主會議

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院２０１７年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，成為林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構，每年得以推薦優秀年輕學人與會。本報資料照片
中研院２０１７年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，成為林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構，每年得以推薦優秀年輕學人與會。本報資料照片

第71屆林島諾貝爾獎得主會議6月26日至7月1日在德國林島舉行，來自全球91個國家、611位年輕科學家獲邀與30位諾貝爾獎得主會面。其中包括中研院推薦的印尼籍年輕學者Febri Baskoro，他是中研院國際研究生學程永續化學科技學程的畢業生，目前是中研院化學所博士後研究學者。

中研院指出，2022年度獲選的年輕科學家包括35歲以下傑出的大學生、博士生及博士後研究學者，人選主要來自全球約140個科學院、大學、基金會、以研究為導向的公司推薦。所有獲選的出席人員都必須通過多階段的國際甄選作業，今年的女性獲選者佔46%。

林島諾貝爾獎得主會議創辦於1951年，是科學界重要且具特色的國際論壇，齊聚優秀的青年學者與諾貝爾獎得主交流討論科學議題。林島會議以物理、化學、生理或醫學等三個諾貝爾科學類獎項為主題，每年輪流辦理，2022年是以化學為主題；每五年則舉辦一次跨領域會議擴大交流。

中研院指出，2017年中研院與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，成為林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構，每年得以推薦優秀年輕學人與會。

諾貝爾獎 中研院

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