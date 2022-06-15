陸稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒？ 農委會要求給科學證據

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，從台灣輸入大陸的冰鮮及冷凍水產品的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，依照大陸海關總署公告2020年第103號規定，大陸海關從6月10日起，暫停接受相關企業的產品進口申報1週。

大陸海關總署官方網站上，在6月10日貼出公告，表示要對台灣地區一家企業採取緊急防性措施，公告中說明，台灣地區輸往大陸的一批冰鮮白帶魚的包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸楊姓，依照規定，大陸海關從即日幾，暫停接受台灣地區水產品生產企業、北都冷凍食品工業股份有限公司的產品進口申報一周，期限到2022年6月16日為止。

農委會表示，目前由農委會防檢局查證當中。

農委會發言人陳淑蓉表示，目前的科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究。中國近年來不斷針對不同國家以COVID-19病毒為由影響國際貿易，中國應提出完整科學依據。我方會透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。