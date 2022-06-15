深澳鐵道「瑰麗仲夏浪漫騎行」 絕美景色適合親子同遊

深澳鐵道自行車歷時3個月隧道結構安全修護，將於6月18日重新開放。新北市觀旅局表示6月18日至9月30日間將同步釋出「瑰麗仲夏浪漫騎行」夜間6時至8時30分之星光班次時段，在夏季星光下帶遊客來一場難忘的旅程，自6月1日開放網路預訂以來，民眾預約踴躍。

觀旅局表示，民眾來到深澳鐵道自行車的八斗子站與深澳站，就有星型燈與美麗的玫瑰迎接民眾，一踏入月台還能感受到滿滿的浪漫氣息。

觀旅局指出，自八斗子站搭上閃爍微光的河豚車，沿著鐵道兩旁的螢光路線出發，穿過民宅段後視野遼闊，可見星光熠熠的觀海段上色彩繽紛的可愛兔子在草地間嬉戲，發光鯨魚燈飾象徵深澳的海洋元素，引領遊客一探在地的山海風光。

觀旅局說，多種顏色的球型燈會高低錯落在草皮上，如深海中彩色的珍珠透著夢幻光輝，也讓沿途多了份熱鬧歡愉的氣氛；愛神邱比特與愛心翅膀在夜空下閃耀，給予情人祝福並讓愛展翅高飛，非常適合情侶、夫妻打卡，留下美好的夏日記憶。

觀旅局表示，深受民眾喜愛的深澳光隧道，以海洋奇幻之旅結合周邊旅遊景點推出了嶄新動畫主題。首先會模擬八斗子星空的星星燈在隧道內一閃一閃，也象徵深澳海岸的漁火點點，並以染色燈變換壁體顏色，充滿趣味性。

觀旅局說，民眾深入隧道中段時，絢麗而耀眼的光雕動畫如萬花筒般帶來豐富的視覺享受，描述在海底與各種海洋物種的趣味相遇，鯨魚從車子旁游出、翻滾後躍入海中，噴出彩虹的水柱，深澳著名的小卷用可愛的姿態舞動著，綠蠵龜、白帶魚群也來湊熱鬧，陪同遊客的河豚車一起暢游海底。

觀旅局表示，在出隧道前還可以一覽以GOBO燈投射於隧道的各種深澳周邊旅遊地標如象鼻岩、蝙蝠洞、深澳漁港、水湳洞、十三層遺址、九份等，提醒民眾深澳鐵道自行車附近還有許多好玩、好看的景點，不妨花多一點時間停留，深入了解當地文化風情，玩得更盡興。