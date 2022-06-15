保住性功能、無尿失禁 達文西精準切除早期攝護腺癌

一名45歲已婚男性患者，透過健檢意外發現罹患早期攝護腺癌。所幸經達文西機器手臂精準切除攝護腺，病患不但保有正常性功能，也無尿失禁等副作用，攝護腺抗原（PSA指數）也降為0。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主任陳冠亨指出，攝護腺在會陰上方，骨盆腔的最底層，性功能神經就位在攝護腺的左右兩邊，傳統手術可能會影響周遭血管及勃起功能的神經，甚至提高尿失禁機率，影響性生活。不少攝護腺癌症患者，因擔心術後恐造成尿失禁、勃起功能障礙等副作用，而怯於手術治療。

中醫大新竹附醫表示，達文西機器手臂有10倍放大效果，因此醫師的視野非常清晰，切除更加精準；同時，達文西機器手臂靈活的手腕運用，可270度旋轉，對醫師來說，手術可以做得更好、更精緻。另外，因為傷口小，流血量少，減少疼痛，復原速度也較快。對早期的攝護腺癌患者來說，除了不影響性功能，也能減少尿失禁等副作用。

這名患者健檢發現攝護腺抗原（PSA指數）高達15，比一般正常人攝護腺抗原3-4 高出許多，求醫後透過病理切片，診斷出罹癌，陳冠亨強調，攝護腺癌沒有症狀、難預防，建議沒有家族病史男性50歲以上，可以做PSA指數及肛門指診篩檢，有家族病史者則建議40歲以上就須篩檢，早期發現早期治療。