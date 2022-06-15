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影／主廚公開高麗菜正確切法：受熱均勻、保留口感

聯合新聞網／ 綜合報導
一名主廚分享「田字型」的高麗菜切法，讓網友驚呼，「原來我從來都切錯欸」。圖擷自TikTok
一名主廚分享「田字型」的高麗菜切法，讓網友驚呼，「原來我從來都切錯欸」。圖擷自TikTok

高麗菜不僅是許多台灣家庭的家常菜，在餐廳也很常見，一名主廚就分享切高麗菜可以均勻受熱並保持口感的切法，網友看了喊，「原來我從來都切錯欸」。

原PO在TikTok「聽障主廚陽光超人料理教學」分享正確的高麗菜切法，首先將高麗菜立起來，朝三分之一的位置切下去，再將靠近根莖部位切三刀，保留中間部分可煮湯，接著逆著切較粗的根莖位置。再來處理三分之二的菜葉，一樣將中心切下來拿去煮湯，接著用田字型切法，將剩下的菜葉切完。

@chunhunghsu 如何正確切高麗菜?#高麗菜 #家常菜 #家庭主婦 #美食 #廚藝 ♬ Alone - Official Sound Studio

他也補充，「最喜歡用櫻花蝦加高麗菜吃，再帶蒜頭去爆香，超美味」。

網友看了紛紛表示，「哇塞真的是太專業了」、「原來我從來都切錯欸」、「我做泡菜也是這樣切」、「都用手剝」、「高麗菜要手撥才好吃」、「媽媽都用撥的」。

主廚也在留言區表示，「其實用撥的也可以哦，而且比較不會養化，但有個缺點是，要炒的時候，如果鍋具火候跟鍋具導熱性不夠的話，熟度跟口感常常會不穩定」。

高麗菜

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