病人住院要求「入住時間、床要靠窗」 醫嘆：醫院不是飯店

疫情衝擊下，醫療資源緊繃、醫院病房常常一床難求。常在臉書分享加護病房故事的重症醫師陳志金，15日PO出一篇與病患家屬互動的經過，讓他感嘆「醫院不是飯店」，無法預告「入住時間」，希望大家能了解這些「基本常識」，讓醫護人員可以把時間花在照顧病患身上，而不是浪費在處理無理的要求上。

重症醫師陳志金在臉書貼文寫道，一如往常地告知一位手術後的病患家屬，若病人次日拔管後狀況平穩，即可從加護病房轉普通病房。但這時家屬卻提出「幫請看護」、「床要靠窗位」的要求，頓時令他覺得自己像是飯店的櫃檯人員，頗感無奈。

雙方對話如下：

「那醫生可以幫我們請看護嗎？」 「這個可以跟照顧的護理師講。」 「醫生，我們要健保床，要靠窗戶的喔！」 「會幫你注記健保床，但是，沒辦法指定靠窗喔！」 「可是我爸有看到戶外，有曬到陽光，心情會比較好耶！」 「通常是住很久的病人，等到隔壁床都出院了，才能換到靠窗戶的。我們都希望爸爸可以早一點出院，回到溫暖的家。」 「好吧！那我爸明天幾點可以轉到普通病房？」 「我們現在還沒辦法確定時間，明天確定轉出的時間，護理師會再跟你聯絡。」 「為什麼現在不能先告訴我們明天的轉出時間？那樣，我們比較好安排呀！」

聽到以上家屬的要求，陳志金表示「突然覺得自己像是飯店的櫃檯人員」，只能在內心吶喊「大姐！醫院不是飯店，飯店才可以跟你確定入住日間啦！」，但仍耐心的向家屬說明，須要等到早上查房時，評估過病的狀況，再看病房有無空床，等配到床時才能通知，無法預先知道轉出時間。

陳志金表示，病房何時能空出病床，真的無法預知，即便是在急診室等候住院病床也是類似的情況，希望藉由這篇故事讓大家可以知道這些「基本常識」，不要再提不合理的要求，讓醫護人員可以把時間花在照顧病人的專責上。

貼文釣出許多醫護同業留言回應，「ICU日常，超寫實」、「是住飯店醫院病床喔，還可以指定方位」、「很多人真的把醫護人員當客服在用ㄟ！傻眼！」、「有人要住進來，『應該就是有人痊癒或逝去。』多點同理心，整理床位，翻床不比翻桌，也是很專業的活」、「我已經聽家屬這些話，聽到麻痺無感了～解釋N年，不懂的人，依然不懂」、「我應該聽到靠窗就開始想靠杯了」、「最白眼是還有在留觀區大聲說要找XX 立委議員來講的」。