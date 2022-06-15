今明兩天水氣一波波降雨明顯 氣象局估這天好轉

今明兩天天氣最不穩定，梅雨滯留鋒面接近加上西南風，西半部有陣陣雨勢。這兩天中午過後，要注意雷陣雨或局部豪雨。周五後偏南風影響，各地轉為多雲到晴、易有午後雷陣雨，南部、東南部有零星短暫陣雨。

中央氣象局預報員官欣平說，今日西半部跟宜蘭地區天氣比較不穩定，由於鋒面影響海峽上仍有雲系發展，中部以北到宜蘭地區有一波一波的水氣移入，馬祖地區也要留意大雨。從降雨預測圖來看，今天白天降雨以中部以北、宜蘭地區及各地山區為主，但不會一直下，仍有一些空檔，晚間降雨較少，明天天氣與今天相仿。

氣溫方面，今天北部及東半部雲量增多，高溫略降，預估在29、30度左右，中南部地區仍有32、33度的高溫，感受上偏悶熱。

氣象局預測，周五至下周一天氣轉為偏南風，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周二後各地大多為多雲到晴，僅東南部地區有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。