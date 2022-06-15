確診痊癒還在咳？他咳到肺破個洞 原來得了肺結核

台中56歲盧姓男子有抽菸習慣與糖尿病病史，確診痊癒後仍持續咳嗽超過一個月，他誤以為是「長新冠」不以為意，直到周遭懷疑他在散播新冠病毒，就診才發現左上肺有一個2.5公分的空洞，確定為活動性肺結核。

烏日林新醫院胸腔內科許人文提醒，確診者在痊癒後，不能對於慢性咳咳嗽掉以輕心，應到胸腔科門診接受檢查，以免延誤病情。

許人文說，最近門診發現越來越多確診個案在新冠肺炎痊癒後，身上已驗不到病毒，卻持續咳嗽、甚至胸悶、胸痛，痰咳不出來，這就是所謂的「長新冠」（Long COVID symptom）症候。

許人文說明，根據國外最新醫學研究報導，確診病患約20%有「長新冠」的後遺症，有些人甚至持續數月之久。染疫後康復需要注意的是，「長新冠」可能藏有陷阱，盧姓男子在確診康復後，接連咳嗽超過一個月，到醫院就診，才發現其左上肺有一個2.5公分的空洞，經檢查確定為活動性肺結核引起。