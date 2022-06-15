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620世界難民日 「被迫離家的路上」難民紀實展華山展出

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
無國界醫生基金會6月17日起至6月26日於華山文創園區舉辦難民紀實展「被迫離家的路上」，呼籲台灣大眾看見流離失所者們的堅韌並支持他們。圖／無國界醫生基金會提供 Enri Canaj攝影
無國界醫生基金會6月17日起至6月26日於華山文創園區舉辦難民紀實展「被迫離家的路上」，呼籲台灣大眾看見流離失所者們的堅韌並支持他們。圖／無國界醫生基金會提供 Enri Canaj攝影

全世界正有超過1億人流離失所，6月20日為世界難民日，無國界醫生基金會6月17日起至6月26日於華山文創園區舉辦難民紀實展「被迫離家的路上」，呼籲台灣大眾看見流離失所者們的堅韌並支持他們。

無國界醫生基金會指出，「被迫離家的路上」一展以難民為主體，希望全球難民能夠找到安家之處。

這些難民因為戰爭、衝突、天災、受迫害等各種原因，不得不被迫離家。許多人面臨醫療不足的困境。無國界醫生為他們提供疾病治療、疫苗接種、心理諮詢、手術與創傷護理、門診諮詢、孕產婦健康和婦產科服務，並提供收容中心、飲用水和廁所等。

無國界醫生本次舉辦「被迫離家的路上」難民紀實展覽，展覽從烏克蘭的烽煙和地中海的惡浪，見證羅興亞人的無奈和美國紐約無家者的恐懼。透過真實的前線見聞，希望觀者可以體會難民的掙扎，同時看見他們的堅毅和尊嚴。

難民 無國界醫生 烏克蘭

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