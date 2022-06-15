快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

國台辦稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒 暫停進口1周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女老師頸部疼痛手痠麻 醫：問題在肩膀

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院復健科醫師詹益承說，頸部問題很常傳導至肩膀，故十分容易忽略肩膀的檢查治療。圖／長安醫院提供
長安醫院復健科醫師詹益承說，頸部問題很常傳導至肩膀，故十分容易忽略肩膀的檢查治療。圖／長安醫院提供

一位40多歲女老師，頸部疼痛數月且右手臂到手指會痠麻，曾做過熱敷、電療、牽引復健都只能稍微緩解。經醫師診斷，發現是她的肩膀長期使用過度，導致無力，以致於頸部代償造成庝痛痠麻。

長安醫院復健科醫師詹益承說，患者常高舉右手寫黑板，舉起來的時候肩膀與頸部會有點酸；測試右肩關節活動度時，手舉高無法到正常的180度，頸部會偏右。觸診時在右肩後側有明顯的痛點，按壓時有酸軟感覺且會往手肘傳遞，判斷患者右肩早已有不明顯的疼痛，只是頸部症狀更為明顯。

他解釋，常聽到肩頸疼痛、緊繃，會把兩者放在一起提，是因為兩者的症狀相似且相互影響，病患因為肩膀長期使用過度導致疼痛無力，以至於頸部肌肉開始代償往右側出力，久而久之造成頸部肌肉與關節問題。出現手麻，除了頸部神經根被壓迫外，另一常見原因其實是後肩，容易傳導麻痛至背側前臂及手背。

詹益承說，找到病因後，診斷為肩關節後下關節囊與後下關節韌帶損傷，於是安排病患注射增生療法在右肩關節囊、韌帶與關節內，再搭配肩頸復健與減少代償的矯正性運動，患者的右手痠麻及肩頸疼痛有大幅度的改善。

他說，頸部問題很常傳導至肩膀，故十分容易忽略肩膀的檢查治療，這時就要藉由有經驗的醫師詳加檢查並找出病因。肩頸互為因果關係，在許多其他部位也常見，比方髖膝、腰膝等，有時兩者治療其一的效果不好時，通常治療另一者後效果就會出來，所以兩者同時處理，治標也治本，復健科醫師們常戲稱這叫「標本治療」。

復健 醫師 患者

延伸閱讀

退化性關節炎第一好發部位不是膝蓋！「這部位」發生率最高且女多於男

運動傷害權威葉文凌 助香港導演重返足球場

知名經紀人家中傳命案 檢方發現死者身上有瘀青

工作常用手使力 醫師籲注意退化性關節炎

相關新聞

陸稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒？ 農委會要求給科學證據

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，從台灣輸入大陸的冰鮮及冷凍水產品的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，依照大陸海關總...

長庚國防研發「紫蘇水萃」 對抗新冠入侵腦

長庚大學與國防醫學院合作，發現常見的紫蘇葉經過水萃取成「紫蘇水萃」後，可有效預防新冠病毒入侵腦、肺部。校方日前與業者簽約...

夏天吃鍋開胃 Klook獨家開賣「欣葉呷哺呷哺涮涮鍋」

冬天吃鍋抗寒，夏天吃鍋也很開胃。旅遊和休閒娛樂電商平台Klook攜手欣葉國際餐飲集團，在Klook線上獨家開賣「欣葉呷哺...

影／台北綠竹筍6月進入盛產期 達人分享挑筍3要訣

台北市綠竹筍進入6月盛產期，台北市產業發展局今天表示，今年產量約96萬斤，因為雨水量不錯，所以綠竹筍的品質跟產量都令人滿...

環團轟南電北送不公平 大林電廠擴建燃氣機組環評未過

南部2021年至2027年用電成長率預估2.6%，且2025年核三除役將每年衝擊南部20%發電量，台電擬於高雄小港區的大...

台灣好行新增溪頭B線選項 未來可直達高鐵彰化站

南投縣積極爭取彰化縣市區客運15路加入台灣好行溪頭B線服務，今日通車後，將承載彰化二林、北斗以及高鐵彰化站的遊客前往溪頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。