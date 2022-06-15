梅雨滯留鋒今天掠過台灣北部 吳德榮：注意瞬間強降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣海峽有對流雲系逐漸接近，伴隨降水回波。

他說，今天滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。今天氣溫略降，北部23至30度，中部23至32度，南部24至33度，東部23至32度。明天局部地區仍有陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周五至周日滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣多，天氣悶熱、大氣不穩定，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有局部陣雨或雷雨，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意較大雨勢。

下周一、周二太平洋高壓偏弱，天氣炎熱，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，美國（GFS）模式未來15天的模擬顯示，南方氣團逐漸增強，滯留鋒北退至華南、華中一帶徘徊；今、明影響的滯留鋒應是今年梅雨季的最後一波。