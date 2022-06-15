NSO「詩琴畫語」音樂會北高登場 蕭邦加「美濃之道」

國家交響樂團(NSO)將於18日（六）、19日（日）晚分別於台北國家音樂廳及高雄衛武營音樂廳舉辦「詩琴畫語」音樂會。音樂會將由旅美指揮陳美安攜手俄籍鋼琴家茲拉塔‧喬基耶娃（Zlata Chochieva）演出蕭邦的第一號鋼琴協奏曲，同場亦有柴科夫斯基的第二號交響曲，以及兩首國人新作—李元貞「美濃之道」及林子倫「拖拉」的世界首演。

創新，想像力，熱情與活力是台裔美籍指揮家陳美安的標誌。她2011年擔任芝加哥小交響樂團音樂總監，2021年擔任奧地利施第利亞格拉茲交響樂團首席指揮，以其高水平音樂創作能力而廣受讚譽，2015年被《音樂人》選為美國30位最具影響力的人。

陳美安表示，在疫情仍然艱峻的情況下，很開心能夠回到台灣和NSO再次合作，也很期待能回到故鄉高雄，把音樂帶回去跟大家分享。她認為李元貞的「美濃之道」非常美，有種「禪」的感覺。

茲拉塔‧喬基耶娃因演奏的蕭邦、拉赫瑪尼諾夫作品錄音廣受好評、聲譽鵲起。她8歲便在莫斯科柴科夫斯基音樂學院大禮堂登台，演出足跡遍及歐洲與世界各地。她表示，蕭邦的第一號鋼琴協奏曲就像歌劇，鋼琴像女高音，「彼此間緊密地交流互動著。」

柴科夫斯基第二號交響曲是其罕見以民謠為主題的作品。1872 年夏日，柴科夫斯基在烏克蘭的卡明卡創作此曲。這時的他熱衷蒐集當地的民謠旋律，並大量將其用於樂章之中。陳美安表示，柴科夫斯基很擅長創作優美旋律、卻很少摘錄民歌旋律。此曲以三段烏克蘭的民歌旋律組成其中三個樂章的主題，這可能是因為柴科夫斯基的妹妹嫁去烏克蘭，所以烏克蘭成為他幾乎每年暑假必訪之地。