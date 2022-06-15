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嘉義榮總獲贈多功能醫療車 「行動急診室」又馬力強

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
公益團體捐贈多功能醫療車「扶輪碧雲號」給台中榮總嘉義分院及灣橋分院。圖／台中榮總嘉義分院提供
公益團體捐贈多功能醫療車「扶輪碧雲號」給台中榮總嘉義分院及灣橋分院。圖／台中榮總嘉義分院提供

台中榮總嘉義分院及灣橋分院昨天獲國際扶輪3470扶輪社等公益團體，捐多功能醫療車「扶輪碧雲號」，院方表示，該車能當新冠肺炎行動採檢車、B和C肝篩檢車、義診車、重大災難的緊急醫療室，堪稱「行動急診室」，服務需要的鄉親。

台中榮總嘉義分院院長陳正榮指出，除了醫療車體改裝，善心單位更附贈醫療器材，使車子可因應實際情況變身，一車多功能、因應不同狀況不同需求，能轉變為新冠肺炎行動採檢車、B和C肝社區篩檢巡迴車、偏遠地區的義診車、社區癌症篩檢車、重大災難現場緊急醫療的行動急診室等不同功能，機動性高、性能強大。

陳正榮也說，感謝善心單位特地挑選馬力強大的車輛，可配合嘉義多變地形，前進偏鄉或山區，將為偏鄉、行動不便及高齡長者，提供居家整合、到宅醫療服務，醫療保健親自送到每個需要的角落。

國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬出席說，感謝國際扶輪3470扶輪社等相關單位的捐贈，期勉榮院醫護珍惜善用社會大眾的善心資源，提升優質的醫療服務品質。台中榮總院長陳適安期勉，此輛多功能醫療車可發揮功能，照顧偏鄉及弱勢民眾的健康。

台中榮總嘉義分院指出，多功能醫療車捐贈者包括國際扶輪3470扶輪社、碧雲寺、嘉義市嘉邑行善團等各界公益團體，嘉惠雲嘉南的榮民、眷屬及鄉親。

台中榮總嘉義分院及灣橋分院獲贈多功能醫療車，功能包括新冠肺炎行動採檢車、B和C肝社區篩檢巡迴車、偏遠地區的義診車等。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院及灣橋分院獲贈多功能醫療車，功能包括新冠肺炎行動採檢車、B和C肝社區篩檢巡迴車、偏遠地區的義診車等。圖／台中榮總嘉義分院提供
公益團體捐贈多功能醫療車「扶輪碧雲號」給台中榮總嘉義分院及灣橋分院，退輔會主委馮世寬出席。圖／台中榮總嘉義分院提供
公益團體捐贈多功能醫療車「扶輪碧雲號」給台中榮總嘉義分院及灣橋分院，退輔會主委馮世寬出席。圖／台中榮總嘉義分院提供

台中榮總 嘉義 新冠肺炎

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