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「軌道不平」導致鳴日號險出軌 運安會要調查

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵頂級觀光列車「鳴日號」於11日行經台東線南平到萬榮間路段時，被民眾拍下列車劇烈抖動、輪子甚至騰空飛起的畫面，運安會也將著手調查。翻攝自臉書台灣便當管理局-附屬鐵路部
台鐵頂級觀光列車「鳴日號」於11日行經台東線南平到萬榮間路段時，被民眾拍下列車劇烈抖動、輪子甚至騰空飛起的畫面，運安會也將著手調查。翻攝自臉書台灣便當管理局-附屬鐵路部

台鐵頂級觀光列車「鳴日號」於11日行經台東線南平到萬榮間路段時，被民眾拍下列車劇烈抖動、輪子甚至騰空飛起的畫面，交通部也將於本周啟動行政調查。國家運輸安全調查委員會執行長林沛達今日受訪時說，當下若某些角度不對，很可能造成出軌，雖未釀成翻覆，但運安會將其視為「NEAR MISS」即接近事故的狀況來列入調查。

運安會已在12日派員前往台鐵取證，針對該事件可能對乘客造成重大危害的風險，將此案列為「重大鐵道事故」調查。林沛達說明，但目前運安會尚有數案都在進行調查，針對這一案件初步估計要花半年時間，還有行政程序、審核等流程，有結果會再對外界說明。

交通部初步判斷為當日凌晨鐵道局東工處此施作「南平-萬榮雙軌化工程」，導致台鐵路線發生10公尺長路線出現路基軟弱現象，因軌道不平整，以致列車經過時產生晃動，當日已緊急派員修復並進行加固工程。部長王國材今日受訪時說，鐵道局發生狀況會由交通部負責調查，將由路政司長林福山主持調查委員會。

觀光列車 運安會 交通部

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