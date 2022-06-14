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桃機明起開放親友接送旅客 停車場30分鐘免費停車

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
機場公司說，接機民眾可至第一航廈、第二航廈入境大廳的親友等候區，與家人先打過招呼後再去取車。圖／機場公司提供
機場公司說，接機民眾可至第一航廈、第二航廈入境大廳的親友等候區，與家人先打過招呼後再去取車。圖／機場公司提供

桃園國際機場自明日起開放親友接送入境旅客前往檢疫地點，為避免造成車輛湧入造成交通打結，機場公司呼籲民眾善用停車場30分鐘免費停車機制，往第一航廈接機可至2號停車場暫停，往第二航廈接機可至4號停車場暫停，待親友完成唾液採檢後再前往接送區，勿在親友接送區路緣長時間停等。

機場公司說，接機民眾可至第一航廈、第二航廈入境大廳的親友等候區，等到與家人打過招呼後，因旅客尚須進行唾液篩檢，接機親友可於此時移動至停車場取車；待入境旅客唾液篩檢完畢，可與親友約好時間，於第一航廈親友接送區(入境路緣11-15號)，或是第二航廈親友接送區(入境路緣31-33號)上車離開機場。

機場公司呼籲，前來接機親友遵守相關交通規定，航廈路緣接送區僅供上下車，禁止等待臨停，車輛應保持立即行駛狀態，另航廈周邊路緣皆設有科技執法，違者將由航警局開罰。

機場公司提醒，勿在親友接送區路緣長時間停等，否則將開罰，圖為第一航廈親友接送區(入境路緣11-15號)。圖／機場公司提供
機場公司提醒，勿在親友接送區路緣長時間停等，否則將開罰，圖為第一航廈親友接送區(入境路緣11-15號)。圖／機場公司提供

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