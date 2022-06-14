不限口味！必勝客門市外帶個人披薩 出示醫護證件享第二件半價

為向辛勞的第一線醫護英雄致敬，必勝客自2020年起，每年都會發起「你防疫我挺你」力挺醫護行動，累計至今已捐贈近2萬份個人比薩給全台醫護同仁。今年必勝客持續推動「你防疫我挺你」，預計將送出一萬份個人比薩給全台近120間醫療院所，並擴大相挺，推出「醫護特別優惠」，即日起至7月19日，只要到全台必勝客任一門市現場單點外帶任一口味個人比薩，並出示醫護相關證件，就能享有第二件半價優惠！

必勝客為感謝醫護人員長期以來的辛勞，必勝客自2020年發起「你防疫我挺你」力挺醫護行動開始，考量到醫護同仁輪值排班、個人用餐的需求，年年贈送近萬份個人比薩給全台各大、中、小型醫療院所。今年必勝客持續推動「你防疫我挺你」行動，預計送出一萬份的個人比薩給全台近120間醫療院所，用實際行動力挺醫護人員！