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不限口味！必勝客門市外帶個人披薩 出示醫護證件享第二件半價
為向辛勞的第一線醫護英雄致敬，必勝客自2020年起，每年都會發起「你防疫我挺你」力挺醫護行動，累計至今已捐贈近2萬份個人比薩給全台醫護同仁。今年必勝客持續推動「你防疫我挺你」，預計將送出一萬份個人比薩給全台近120間醫療院所，並擴大相挺，推出「醫護特別優惠」，即日起至7月19日，只要到全台必勝客任一門市現場單點外帶任一口味個人比薩，並出示醫護相關證件，就能享有第二件半價優惠！
必勝客為感謝醫護人員長期以來的辛勞，必勝客自2020年發起「你防疫我挺你」力挺醫護行動開始，考量到醫護同仁輪值排班、個人用餐的需求，年年贈送近萬份個人比薩給全台各大、中、小型醫療院所。今年必勝客持續推動「你防疫我挺你」行動，預計送出一萬份的個人比薩給全台近120間醫療院所，用實際行動力挺醫護人員！
除了免費贈送個人比薩給醫療院所外，今年「你防疫我挺你」也推出「醫護特別優惠」，讓全台醫護都能深刻感受必勝客的大力相挺！即日起至7月19日，凡到必勝客任一實體門市現場單點外帶個人比薩，出示醫護名牌或胸章等任何相關證件，不論是澎派的超級總匯或超人氣的和風章魚燒，不限口味，通通可享第二件半價優惠！
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