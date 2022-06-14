快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退役前最後巡禮？ 老柴聯自強將馳騁北高

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵局預告柴聯自強號預計在明年初陸續淘汰。記者／盧逸峰攝
台鐵局預告柴聯自強號預計在明年初陸續淘汰。記者／盧逸峰攝

台鐵近年大量購買新車也加速車輛汰換作業，達到簡化車種的目標，在本月29日的大改點後，西部將出現2班經海線、縱貫線往返花蓮及潮州的柴聯自強號191、192車次，更讓鐵道迷視為是改點的一大亮點。由於西部早已電氣化、柴聯自強號不曾作為西部的主力對號列車，過去也鮮少在樹林至台中間運行，而且台鐵預估在明年初逐步汰換柴聯自強號，因此本次增加的2車次宛如是退役前走遍西部縣市的「最後巡禮」。

然而鐵道迷中的亮點，卻招致部分民眾不滿，更有人批評是台鐵「丟爛車」到海線。台鐵解釋，由於海線莒光號減班改由區間快車替駛，顧及對號車座位過度減少，所以安排車齡較新的柴聯自強號DR3100型替駛。

台鐵現役柴聯自強號共有DMU2800至DMU3100四款，當中最老的DMU2800型列車已引進台灣40年。由於北迴線、花東線、南迴線較晚啟動鐵路電氣化，因此引進台灣作為西部聯繫花東地區的對號快車，是花東民眾的共同記憶，反倒西部民眾對其較為陌生。

柴聯自強號的特色是以3輛車廂成1編組，所以每列次的車廂數都會是3的倍數，也方便台鐵依據乘車情形增減車廂數。在北迴線尚未電氣化前，台北往返花蓮、台東都只能搭乘柴聯自強號，列車抵達花蓮後，續往台東的旅客沒有那麼多，因此列車會卸下部分車廂，僅留下兩編組或是三編組繼續開往花蓮以南的各車站，而在花蓮車站月台上演列車分離秀，更是當時的一大特色。

目前柴聯自強號服務區間以南迴線為主，但隨著南迴電氣化、高雄地下化通車，柴聯自強號排放的廢氣在地下化車站中難以循環而飽受詬病，因此台鐵在改點後，將高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每日14列次減為4列次，台鐵也預計在明年初對號列車數量充足後將柴聯自強號汰換。

柴聯自強號引進台灣40年，是東部地區昔日主要的對號列車。記者／盧逸峰攝
柴聯自強號引進台灣40年，是東部地區昔日主要的對號列車。記者／盧逸峰攝
柴聯自強號引進台灣40年，車廂內的圓形拱門是一大特色。記者／盧逸峰攝
柴聯自強號引進台灣40年，車廂內的圓形拱門是一大特色。記者／盧逸峰攝

自強號 台鐵

延伸閱讀

「一顆淚痣」遭鎖定 花蓮命案犯嫌變裝剃頭逃 今台北落網

台鐵月底改點EMU3000服務擴大 28日起提供紙本時刻表

鈕承澤性侵關在花蓮 李烈「姐來看你了」上周五探監

電車線上有蛇！台鐵新烏日花壇間短路 完成搶修

相關新聞

自備飲料杯最少折5元7月上路 違規最高可罰業者6千元

環保署7月1日起管制一次用飲料杯，消費者至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市購買飲料，若自備飲料杯，業者應提供至少5元價...

咳嗽不斷但沒有感染症狀 「類肉瘤」好發20至40歲年齡

1名30歲工廠作業員，長期暴露在有害的粉塵煙霧中，近日出現反覆咳嗽症狀，原以為是小感冒不以為意，但咳嗽加劇，甚至感覺「肺...

取消開發國1以東路段 國1甲線大幅縮短今環評初審通過

為紓緩桃園國際機場、大桃園地區周邊路段車流，交通部高公局擬增設國道1號甲線，起自台61、銜接國1並迄於台1線，但國1以東...

好天氣蜻蜓點水 週三、週四大雨來臨

又要下雨了！中央氣象局14日表示，15、16日鋒面位於北部海面及西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地天氣轉趨不穩定。但中央大氣系兼任教授吳德榮預測，16日起天氣將重回悶熱，午後有強對流發展，但因仍屬梅雨季多雨型態，應注意較大雨勢。氣象專家賈新興則提醒民眾，這陣子天氣都不太穩定。

「五星同現」最佳觀賞時間公開 錯過等到2036年

6月中旬到月底，肉眼可見水星、金星、火星、木星和土星等5顆行星依序由下而上，從東北方低空到南方天空﹐在曙光前橫跨半個天幕...

退役前最後巡禮？ 老柴聯自強將馳騁北高

台鐵近年大量購買新車也加速車輛汰換作業，達到簡化車種的目標，在本月29日的大改點後，西部將出現2班經海線、縱貫線往返花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。