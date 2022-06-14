退役前最後巡禮？ 老柴聯自強將馳騁北高

台鐵近年大量購買新車也加速車輛汰換作業，達到簡化車種的目標，在本月29日的大改點後，西部將出現2班經海線、縱貫線往返花蓮及潮州的柴聯自強號191、192車次，更讓鐵道迷視為是改點的一大亮點。由於西部早已電氣化、柴聯自強號不曾作為西部的主力對號列車，過去也鮮少在樹林至台中間運行，而且台鐵預估在明年初逐步汰換柴聯自強號，因此本次增加的2車次宛如是退役前走遍西部縣市的「最後巡禮」。

然而鐵道迷中的亮點，卻招致部分民眾不滿，更有人批評是台鐵「丟爛車」到海線。台鐵解釋，由於海線莒光號減班改由區間快車替駛，顧及對號車座位過度減少，所以安排車齡較新的柴聯自強號DR3100型替駛。

台鐵現役柴聯自強號共有DMU2800至DMU3100四款，當中最老的DMU2800型列車已引進台灣40年。由於北迴線、花東線、南迴線較晚啟動鐵路電氣化，因此引進台灣作為西部聯繫花東地區的對號快車，是花東民眾的共同記憶，反倒西部民眾對其較為陌生。

柴聯自強號的特色是以3輛車廂成1編組，所以每列次的車廂數都會是3的倍數，也方便台鐵依據乘車情形增減車廂數。在北迴線尚未電氣化前，台北往返花蓮、台東都只能搭乘柴聯自強號，列車抵達花蓮後，續往台東的旅客沒有那麼多，因此列車會卸下部分車廂，僅留下兩編組或是三編組繼續開往花蓮以南的各車站，而在花蓮車站月台上演列車分離秀，更是當時的一大特色。