戳破吳鳳神話引領原民自覺運動 原民會追贈胡台麗獎章

人類學家胡台麗5月逝世，今日於華山1914文化創意產業園區舉辦「永遠的田野胡台麗女士追思紀念會」。為表彰其長期致力於台灣原住民族文化之傳承與發展，原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod主委今赴紀念會追贈一等原住民族專業獎章。

夷將‧拔路兒致詞時指出，胡台麗早期的研究與創作影響台灣原住民族運動，特別是胡台麗1980年在《台灣文藝》革新號發表的「吳鳳之死」的創作，揭露了「吳鳳」事件在鄒族社會記憶中的真實，更啟發了包含夷將主委在內的原住民族青年開啟真相探索的行動，並且發起「全面刪除吳鳳神話，還我原住民族公道」運動，要求刪除教科書中捏造的吳鳳神話，也將嘉義市火車站前的吳鳳銅像從高臺拉下，開啟後續一連串的原住民族自覺運動。

胡台麗曾任中央研究院民族學研究所所長，為台灣影像人類學誌的先驅，曾拍攝「神祖之靈歸來」、「矮人祭之歌」、「蘭嶼觀點」、「愛戀排灣笛」和「讓靈魂回家」等紀錄片，為原住民族文化資產留下珍貴紀錄。個人研究領域除影視人類學外，亦著重於巫師祭儀，畢生著力於記錄與分析排灣族巫師傳統的衰微與傳續，並作巫師文化的跨地域比較，且於中研院民族所成立研究群，聚焦在當代情境中的巫師與儀式展演，為原住民族的傳統知識保留珍貴資產。