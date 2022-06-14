快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戳破吳鳳神話引領原民自覺運動 原民會追贈胡台麗獎章

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
人類學家胡台麗5月逝世，「永遠的田野胡台麗女士追思紀念會」今天於華山1914文化創意產業園區舉辦。記者陳正興／攝影
人類學家胡台麗5月逝世，「永遠的田野胡台麗女士追思紀念會」今天於華山1914文化創意產業園區舉辦。記者陳正興／攝影

人類學家胡台麗5月逝世，今日於華山1914文化創意產業園區舉辦「永遠的田野胡台麗女士追思紀念會」。為表彰其長期致力於台灣原住民族文化之傳承與發展，原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod主委今赴紀念會追贈一等原住民族專業獎章。

夷將‧拔路兒致詞時指出，胡台麗早期的研究與創作影響台灣原住民族運動，特別是胡台麗1980年在《台灣文藝》革新號發表的「吳鳳之死」的創作，揭露了「吳鳳」事件在鄒族社會記憶中的真實，更啟發了包含夷將主委在內的原住民族青年開啟真相探索的行動，並且發起「全面刪除吳鳳神話，還我原住民族公道」運動，要求刪除教科書中捏造的吳鳳神話，也將嘉義市火車站前的吳鳳銅像從高臺拉下，開啟後續一連串的原住民族自覺運動。

胡台麗曾任中央研究院民族學研究所所長，為台灣影像人類學誌的先驅，曾拍攝「神祖之靈歸來」、「矮人祭之歌」、「蘭嶼觀點」、「愛戀排灣笛」和「讓靈魂回家」等紀錄片，為原住民族文化資產留下珍貴紀錄。個人研究領域除影視人類學外，亦著重於巫師祭儀，畢生著力於記錄與分析排灣族巫師傳統的衰微與傳續，並作巫師文化的跨地域比較，且於中研院民族所成立研究群，聚焦在當代情境中的巫師與儀式展演，為原住民族的傳統知識保留珍貴資產。

原民會指出，胡台麗也長期擔任原民會原住民族文化相關會議諮詢委員，協助原住民族文化政策之制定與推動，同時在推動博物館與原住民族社群連結上不遺餘力。她也參與推動阿美族太巴塱部落Kakita’an祖屋雕刻柱(現為國寶)文化資產指定，並協助促成太巴塱Kakita’an祖屋重建(現為文化景觀)，在推動原住民族文化資產保存上具有重大貢獻。

人類學家胡台麗5月逝世，「永遠的田野胡台麗女士追思紀念會」今天於華山1914文化創意產業園區舉辦。記者陳正興／攝影
人類學家胡台麗5月逝世，「永遠的田野胡台麗女士追思紀念會」今天於華山1914文化創意產業園區舉辦。記者陳正興／攝影

原住民 文化資產

延伸閱讀

人類學家胡台麗追思會 蔡總統親頒褒揚令

蔡英文總統出席胡台麗追思會 頒贈褒揚令

黑水虻養殖廠設花蓮太巴塱部落 居民強力反對爆口角

吳鳳妹讚「台灣交通有禮貌」　網笑：是不是誤會了什麼

相關新聞

自備飲料杯最少折5元7月上路 違規最高可罰業者6千元

環保署7月1日起管制一次用飲料杯，消費者至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市購買飲料，若自備飲料杯，業者應提供至少5元價...

咳嗽不斷但沒有感染症狀 「類肉瘤」好發20至40歲年齡

1名30歲工廠作業員，長期暴露在有害的粉塵煙霧中，近日出現反覆咳嗽症狀，原以為是小感冒不以為意，但咳嗽加劇，甚至感覺「肺...

取消開發國1以東路段 國1甲線大幅縮短今環評初審通過

為紓緩桃園國際機場、大桃園地區周邊路段車流，交通部高公局擬增設國道1號甲線，起自台61、銜接國1並迄於台1線，但國1以東...

好天氣蜻蜓點水 週三、週四大雨來臨

又要下雨了！中央氣象局14日表示，15、16日鋒面位於北部海面及西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地天氣轉趨不穩定。但中央大氣系兼任教授吳德榮預測，16日起天氣將重回悶熱，午後有強對流發展，但因仍屬梅雨季多雨型態，應注意較大雨勢。氣象專家賈新興則提醒民眾，這陣子天氣都不太穩定。

「五星同現」最佳觀賞時間公開 錯過等到2036年

6月中旬到月底，肉眼可見水星、金星、火星、木星和土星等5顆行星依序由下而上，從東北方低空到南方天空﹐在曙光前橫跨半個天幕...

退役前最後巡禮？ 老柴聯自強將馳騁北高

台鐵近年大量購買新車也加速車輛汰換作業，達到簡化車種的目標，在本月29日的大改點後，西部將出現2班經海線、縱貫線往返花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。