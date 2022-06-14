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咳嗽不斷但沒有感染症狀 「類肉瘤」好發20至40歲年齡

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名30歲工廠作業員，長期暴露在有害的粉塵煙霧中，近日出現反覆咳嗽症狀，原以為是小感冒不以為意，但咳嗽加劇，甚至感覺「肺快要咳出來」使用氣喘藥物也不見改善，後來終於確診是罹患了「類肉瘤」，經藥物治療後終於獲得改善。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜說，患者就醫時咳嗽不斷，沒幾句話就又咳好幾聲」，偶爾還會喘，但特別的是，並沒有濃痰、發燒、流鼻水、疲累或食慾下降等一般呼吸道感染症狀，肺功能檢查也無氣喘情形。

但是，胸腔x光雖沒有明顯肺炎，縱膈腔與雙側肺門淋巴卻出現明顯腫大，經安排淋巴切片，確診為類肉瘤。

陳鈴宜說，類肉瘤是一種慢性全身性的肉芽腫疾病，致病的機轉不明，發炎細胞會在人體不同器官聚集成一團，而形成肉芽腫組織，影響該器官正常功能，常見發生在肺部、皮膚、關節、肌肉、眼結膜、腦部等部位；好發於20至40歲族群，且90%患者會出現咳嗽、胸悶、呼吸喘等症狀，因此很容易被視為一般呼吸道感染治療。

她說，要揪出類肉瘤，除了觀察臨床症狀外，若胸部x光中呈現明顯的縱膈腔與雙側肺門淋巴結腫大，就必須透過胸部電腦斷層及淋巴結切片檢查，同時排除肺結核、淋巴瘤等可能的疾病，才能藉此揪出真正病灶。

陳鈴宜說，治療必須根據影響的器官範圍，使用局部或全身性的藥物治療，大多數的患者對於類固醇反應良好，能夠在一年內逐步減少使用藥物。這名患者在經過藥物治療後，淋巴結腫大情形有所改善，症狀也逐漸緩解，後續只要在門診定期追蹤即可。

但也有少數患者影響的器官範圍較大時，使用類固醇的治療效果不佳，就必須透過免疫製劑藥物合併類固醇進行治療。她提醒，年輕族群若出現長期慢性咳嗽情形，即使症狀不嚴重，也沒有典型的呼吸道感染症狀，都可到胸腔內科門診檢查，以早期診斷、治療。

淋巴 患者 咳嗽

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