取消開發國1以東路段 國1甲線大幅縮短今環評初審通過

為紓緩桃園國際機場、大桃園地區周邊路段車流，交通部高公局擬增設國道1號甲線，起自台61、銜接國1並迄於台1線，但國1以東路段行經中油桃園煉油場、土石流地質敏感區，地方爭議大，高公局今天在環評初審會議上，宣布取消開發國1以東路線，全程起自台61、迄於國1，整體路段大減7.1公里，環評委員同意通過初審，將送環評大會審查。

交通部高公局表示，為了提供桃園國際機場、大桃園更快速便捷的公路服務，並讓桃園航空城有更高的開發潛力，加上桃園機場將拓建第三跑道、第三航廈衍生的旅運需求，有必要分擔國道2號車流，因此將增設國道1號甲線。

根據過去高公局對國道1號甲線，起點為桃園大園竹圍漁港附近的台61線，行經蘆竹區、龜山區再銜接國道1號，迄於桃園區台1線。其中國道1號以東路線經過中油桃園煉油廠東側，且路線彎繞，涉及安全議題，加上桃煉場遷廠時程未定，地方對路線也有意見，另外還通過土石流潛勢溪流地質敏感區、鄰近虎頭山公園考古遺址，爭議不小。

高公局今天表示，經過多方考量決定縮短路線，起點仍是台61線，但迄於國1，路線總長度從18.1公里縮減為11公里。不少環評委員認為，若高公局願意取消開發國1以東的爭議路段，此案問題就不大。

針對生態問題，環評委員李培芬表示，此次開發影響16.2公頃的森林面積，但目前只有規畫1公頃的土地作為樹木移植空間，明顯不足，對桃園生態環境可能造成不好影響；此外若減少16.2公頃森林面積減少也勢必造成喬木數量下降，對減碳效益有明顯衝擊，跟目前政府節能減碳政策有衝突，應考慮改善措施。

環評委員張學文表示，不開發國1以東路線是很大的讓步，但其實西邊生態比東邊生態豐富，穿山甲等保育類動物形成特殊生態系，從植物調查路線軌跡也顯示有很多稀有動物，未來工程擾動範圍可能更多，未來若設置動物通行空間又要保留自然棲地，空間設計上要更加審慎。

閉門會議上，環評委員一致認同取消開發國1以東路段，並同意送環評大會審查，但要再加強生態調查內容、補充減緩措施，包括生態敏感路段要評估採高架段或動物通道，甚至要透過相關裝置防止燈光、噪音外洩，並評估減少受影響森林面積的可行性。