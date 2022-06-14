自備飲料杯最少折5元7月上路 違規最高可罰業者6千元

環保署7月1日起管制一次用飲料杯，消費者至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市購買飲料，若自備飲料杯，業者應提供至少5元價差優惠。新北環保局今日則邀集業者召開說明會，若未依規定執行的門市，將依廢棄物清理法規定最高可處6000元。

環保署4月28日公告一次用飲料杯限制使用對象及實施方式，規定自7月1日起，四大類規定管制對象，包含連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場，須提供自備飲料杯的消費者至少5元價差優惠，並由各縣市配合實施日起即展開稽查，落實政策推動。

環保局表示，為使新北市各業者了解上述政策，今特辦理說明會，向業者宣達營業場所應標示「自備飲料杯省＿元」的字樣外，也提醒業者此項政策自公告生效日起即展開稽查，業者務必確實配合法規公告實施期程，完成張貼標示、調整結帳系統等，避免觸法。屆時未依規定執行的門市，將依廢棄物清理法處6000元以下罰緩，並限期1周內改善。

另外，環保局也指出，依規定若屬下列情形者，店家可不提供自備優惠，包含提供消費者試喝、免費兌換券或贈品方式取得（如買一送一的第二杯）、紅利點數或其他方式（銀行紅利、line point、open point、全家點數、綠點等）集點所兌換之飲料。

環保局表示，防疫期間因民眾消費習慣的改變，使得一次性用品的使用量大幅增加，轄內已有不少業者對消費者自備環保杯提供優惠，惟因沒有強制性導致做法不一，新法上路後，強制規範管制對象提高提供自備飲料杯優惠至少5元，民眾應相當有感。