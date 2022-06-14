好天氣蜻蜓點水 週三、週四大雨來臨

又要下雨了！中央氣象局14日表示，15、16日鋒面位於北部海面及西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地天氣轉趨不穩定。但中央大氣系兼任教授吳德榮預測，16日起天氣將重回悶熱，午後有強對流發展，但因仍屬梅雨季多雨型態，應注意較大雨勢。氣象專家賈新興則提醒民眾，這陣子天氣都不太穩定。

週三開始下雨

中央氣象局預報指出，15、16日鋒面位於北部海面及西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後東北部、東部、中部以北地區及南部山區並有局部大雨發生的機率。

另外，17至20日受南風影響，中南部及東南部地區都有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣象專家吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，15日滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣，如雷擊、強風或瞬間強降雨發生。

留意午後雷陣雨

他也提到，16至19日滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西延伸，南方水氣多，天氣仍屬於悶熱、不穩定的狀態，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意較大雨勢。

氣象專家賈新興受訪時也說，16到23日都可能受偏南風影響，16日午後西半部及東部有陣雨或雷雨，17日台中以南及花蓮午後有局部短暫陣雨。18至23日在中南部及東南部地區則有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

他提醒民眾，後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

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