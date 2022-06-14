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平均通過率7成2 遊艇、動力小船新題庫6月正式開考

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
航港局副局長劉志鴻表示，新題庫已在今年2月公告，配合作業時程，將從6月正式開考。記者邱瓊玉／攝影
航港局副局長劉志鴻表示，新題庫已在今年2月公告，配合作業時程，將從6月正式開考。記者邱瓊玉／攝影

隨著民眾自行駕駛遊艇的風氣愈來愈盛，每年報名考照的人數也愈來愈多。根據交通部航港局統計，平均每年約有2千多人報名考照，截至5月底止，遊艇駕照發照數量已逾2萬張，為了讓考題更符合實務，航港局新修訂「遊艇與動力小船駕駛測驗題庫」，刪除過於專業的終極引擎知識、保養，新增海洋保育等實務題。

航港局副局長劉志鴻表示，新題庫已在今年2月公告，配合作業時程，將從6月正式開考。

根據航港局統計，平均每年約有2千多人報名考照，通過率約72％。截至5月底止，二等遊艇執照者發出2萬一千張，一等遊艇執照則有1255張，營業用動力小船執照有3萬2000多張、自用動力小船執照有8400張。

航港局表示，原本的遊艇與動力小船駕駛測驗題庫，自108年正式啟用後，一直有民眾反映題目過於艱澀，因此在去年委託台北海洋科技大學，針對現有自用題庫811題、營業用題庫946題及二等遊艇題庫881題，3類別合計2638題重新檢視，編修後每一類別的題庫均調整為800題。

航港局表示，新題庫主要刪除大量過於專業的中級引擎知識及引擎細部零件與保養等相關考題，增加配合時事(偷渡、動物保育)的實務情境題；此外為強化駕駛人的海洋保育觀念，也新增了海洋保育試題。

航港局表示，為了協助外籍人士應考，順利取得我國駕照，編修後的試題也同步完成英譯作業。

編修之題庫可至航港局網站下載，下載網址https://reurl.cc/GxOxOy

航港局 遊艇 駕照

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