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難度加倍！東部首例雙腎移植手術 受贈者恢復良好

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
63歲徐先生長期洗腎等待移植，因捐贈者腎功能有一定程度的退化，接受醫療團隊建議，執行「雙腎移植」手術，是東部首例。圖／花蓮慈濟醫院提供
63歲徐先生長期洗腎等待移植，因捐贈者腎功能有一定程度的退化，接受醫療團隊建議，執行「雙腎移植」手術，是東部首例。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮1名63歲徐先生洗腎近20年，好不容易等到腎臟捐贈者，卻因年齡太大，腎功能些許退化，只移植1顆腎臟恐無法負荷身體運作。徐先生不願錯過機會，經與醫師討論，決定接受東部首例、難度加倍的「雙腎移植」手術，不但手術時長加倍，傷口面積也大，所幸術後恢復良好，讓他重獲新生。

徐先生在20年前因員工健康檢查，意外發現腎臟出狀況，被醫師告知需洗腎，從此開始「白天工作、下班洗腎」的生活。他說，每次回醫院抽血檢驗，等待報告都像在等「開獎」，擔心控制不好病情，自己與家人飽受煎熬。

徐先生在洗腎的近20年期間等待器官捐贈，日前終於收到花蓮慈濟醫院器官移植中心的配對通知，但因捐贈者年齡較長，腎功能有一定程度的退化，若僅移植1顆腎臟到他身上，可能無法負荷身體正常運作，出現腎臟功能延遲恢復比率較高，長期腎功能也可能受到影響。

但他認為，已等了10幾年，錯過不知還要等多久，因此接受醫療團隊提議，執行「雙腎移植」手術，將2顆腎臟同時移植至體內。

「雙腎移植手術難度，是單腎的2倍」慈濟醫院器官移植中心主任陳言丞說，若是單顆腎臟移植，手術進行時間大約3小時，而雙腎移植手術，需要重複2次摘取和銜接的動作，雙腎移植須打開腹腔，因此造成的傷口面積較大，所需的恢復期也更長，無論是手術難度、複雜程度、風險都是單腎移植的2倍，手術時長也拉長至6小時。

手術中，陳言丞與超過15名醫護組成的醫療團隊，將左右各自的腎動脈與腎靜脈，分別縫合到髂動脈與髂靜脈上，接上4個吻合處，再將各自的輸尿管分別接上膀胱引流尿液，終於將器捐者的2顆腎臟一起移植到徐先生身上。

徐先生在妻子的鼓勵及醫護努力下，順利完成手術，恢復良好，返家休息，為了感謝捐贈者的大愛，術後仍持續控制飲食、適度運動，保持身體健康，珍惜得來不易的2顆腎臟。

徐先生接受2顆腎臟移植手術後，恢復良好，更親手寫信，感謝器官捐贈者家屬的大愛。圖／花蓮慈濟醫院提供
徐先生接受2顆腎臟移植手術後，恢復良好，更親手寫信，感謝器官捐贈者家屬的大愛。圖／花蓮慈濟醫院提供

手術 洗腎 器官捐贈

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