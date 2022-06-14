腸泌素降低糖友心腎共病 學會盼健保放寬給付標準

糖尿病衍生共病機率高，包括中風、失智、視網膜病變、心肌梗塞、慢性腎臟病等，隨著國人罹患糖尿病人數逐年增加，用藥已連年名列健保十大支出第二名，支出超過300億元。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤呼籲，腸泌素（GLP-1 RA）有助保護心腎等器官、降低共病，長期也能降低健保負擔，呼籲健保放寬給付，讓糖友有多元治療選擇。

蔡世澤表示，針對心腎高風險群的糖尿病患者，在國際最新治療趨勢中，建議醫師優先使用具保護心腎器官效用的腸泌素，該藥物在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。

研究發現，在血糖控制相同的狀況下，優先選用腸泌素治療可以減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。但就目前健保给付現況來看，糖友的「糖化血色素」必須達8.5%、時間長達六個月，或已發生重大心血管疾病才符合给付標準。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元認為，多數醫師不會讓病人血糖維持在8.5%這麼高的數字，且長達6個月不調整用藥，因此糖友使用腸泌素治療的機會大幅減少；就連鄰近的中、日、韓三國在給付上也並無特別限制。

李弘元說，根據糖尿病學會推算，將腸泌素藥物給付標準從糖化血色素8.5%下調至7.5%後，雖然短期2年內會增加健保藥費支出，但第3年開始則會因減少重大心腎併發症支出，而減少約2300萬點健保支出，長期將大幅減輕健保負擔。

蔡世澤指出，腸泌素治療方式目前分為口服藥及注射，口服型腸泌素目前健保尚未給付，糖友須天天服用，單月花費約萬元；注射型腸泌素則是一周需施打一次，民眾單月須自費4至5千元，長期下來費用可觀，呼籲健保署能放寬現行給付標準，讓腸泌素幫助糖友穩定血糖、減重、減少心腎共病。