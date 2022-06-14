快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟部推電動車充電樁 鬆綁加油站限制預計助增667槍

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部表示，2021年規劃於經濟部所屬單位業管場域推動電動汽車公共充電樁設置。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
經濟部表示，2021年規劃於經濟部所屬單位業管場域推動電動汽車公共充電樁設置。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

為因應淨零排放運具電動化轉型政策，除交通部外，經濟部也宣布鬆綁法規，並重新盤點所屬單位業管場域，包含國營事業所轄場站、商業設施、會展中心、水利設施景點、工業區及科技產業園區等，經部業管場域設置充電樁目標量預計擴大至慢充365槍、快充302槍。

經濟部表示，2021年規劃於經濟部所屬單位業管場域推動電動汽車公共充電樁設置，目標於2025年前設置慢充200槍、快充59槍，因應2050淨零排放宣示，經濟部加碼原先目標、重新全面盤點合適的增設地點，並將持續配合電動汽車市場發展脈絡，滾動式檢討目標量。

考量到加油站為公共充電樁設置重要場站，經濟部2022年4月15日修正發布「加油站設置管理規則」第26條，增訂設置電動汽機車電池充電服務設施等，不受加油站面積應有1000平方公尺以上的限制。法規修正後，將有助於加油站基地面積小於1000平方公尺的加油站業者增加充電樁設置選擇，受惠加油站約880站。

經濟部表示，經盤點，民間加油站已設置約30槍，而法規鬆綁後，中油及台糖分別調高設置量至90槍及80槍，期望藉由國營事業帶動民營加油站，加速投入公共充電樁設置。除加油站外，台電與台水也規劃於所轄場域合計設置80槍。另針對參訪人數較多的會展中心規劃設置66槍；熱門水利設施景點將設置37槍；工業區及科技產業園區則將設置13槍。

百貨公司、購物中心、大賣場及便利商店為吸引顧客，將充電當作加值服務已蔚為趨勢，經盤點，目前由業者自行設置的數量達301槍，預期商業設施充電設置需求有望持續向上成長，經全面盤點業管場域及法規鬆綁後，設置目標量預計擴大至慢充365槍、快充302槍。

加油站 電動汽車

延伸閱讀

全台唯一流動加油站 平雙兩區居民每周提桶解油荒

台達海英俊：若沒太多黑天鵝 兩位數成長不是問題

打造移動式發電廠　美國展開電動車為建築供電測試

鴻海泰國電動車布局 啟動

相關新聞

自備飲料杯最少折5元7月上路 違規最高可罰業者6千元

環保署7月1日起管制一次用飲料杯，消費者至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市購買飲料，若自備飲料杯，業者應提供至少5元價...

咳嗽不斷但沒有感染症狀 「類肉瘤」好發20至40歲年齡

1名30歲工廠作業員，長期暴露在有害的粉塵煙霧中，近日出現反覆咳嗽症狀，原以為是小感冒不以為意，但咳嗽加劇，甚至感覺「肺...

取消開發國1以東路段 國1甲線大幅縮短今環評初審通過

為紓緩桃園國際機場、大桃園地區周邊路段車流，交通部高公局擬增設國道1號甲線，起自台61、銜接國1並迄於台1線，但國1以東...

好天氣蜻蜓點水 週三、週四大雨來臨

又要下雨了！中央氣象局14日表示，15、16日鋒面位於北部海面及西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地天氣轉趨不穩定。但中央大氣系兼任教授吳德榮預測，16日起天氣將重回悶熱，午後有強對流發展，但因仍屬梅雨季多雨型態，應注意較大雨勢。氣象專家賈新興則提醒民眾，這陣子天氣都不太穩定。

「五星同現」最佳觀賞時間公開 錯過等到2036年

6月中旬到月底，肉眼可見水星、金星、火星、木星和土星等5顆行星依序由下而上，從東北方低空到南方天空﹐在曙光前橫跨半個天幕...

退役前最後巡禮？ 老柴聯自強將馳騁北高

台鐵近年大量購買新車也加速車輛汰換作業，達到簡化車種的目標，在本月29日的大改點後，西部將出現2班經海線、縱貫線往返花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。