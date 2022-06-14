「五星同現」最佳觀賞時間公開 錯過等到2036年

6月中旬到月底，肉眼可見水星、金星、火星、木星和土星等5顆行星依序由下而上，從東北方低空到南方天空﹐在曙光前橫跨半個天幕排成一列，且月球每天會以不同的月相「插隊」遊移於各行星間；北市天文科學教育館指出，19、20日黎明前則是這次「五星同現」的最佳觀賞時機。

天文館表示，太陽系中地球以外的七顆行星，除了天王星與海王星因太暗而無法以肉眼看見或分辨外，其他五顆行星運行相近時就有機會同時出現在視野中，而由於各行星軌道皆在黃道附近，所以常會排列約略成線或會聚成團，會聚的範圍越小就越罕見，像這次五星均在太陽同一側、排成一線且適合觀賞，平均約十年上下才出現一次。

天文館表示，這次「五星同現」中以水星最接近太陽而土星最遠，兩星在6月初時相距約90度左右，不過當時水星還很接近太陽而無法看見。之後水星由逆行改為順行，漸漸遠離太陽，於16日達到「大距」，所以中旬起的黎明前4時30分左右，水星也可和其他行星一起被看見，形成「五星同現」，直到六月底、七月初，水星將再次隱沒於陽光中。

天文館表示，在這段「五星同現」期間，月球每天會以不同的月相「插隊」遊移於各行星間，其中又以6月23日「火星合月」兩星體相距僅約1.5度最為接近，而水星則在6月16日達「西大距」，雖然此時其與太陽離角最大，但因為黃道傾角之故，其實19、20日才最容易看見，也是觀賞「五星同現」的最佳時間點。

天文館表示，雖然「五星同現」的景象壯觀，但行星對地球產生的潮汐力總和尚不及太陽或月球的百萬分之二，因此不至於對地球產生影響。上次出現觀賞條件類似的「五星同現」是在2016年8月，下次在2036年4月，如果想觀賞「五星會聚」在10度範圍以內的奇景，則要等到2040年9月。