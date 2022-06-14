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糖尿病藥物門檻高 醫籲持續放寬給付

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤（右一）14日於記者會表示，台灣約有240萬名糖尿病患，更有許多衍生共病的風險。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤（右一）14日於記者會表示，台灣約有240萬名糖尿病患，更有許多衍生共病的風險。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】糖尿病藥物常是「看得到、吃不到！」糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤14日於記者會表示，台灣約有240萬名糖尿病患，更有許多衍生共病的風險，但像腸泌素（GLP-1RA）等可以控糖、減少共病風險，還能減少食慾助減肥的藥，目前卻規定「糖友的血糖狀況相當差」的時候，才有健保給付。糖尿病關懷基金會執行長李弘元呼籲，放寬腸泌素藥物的健保給付規定。

糖尿病是大負擔

蔡世澤表示，據統計，台灣目前有約240萬名糖尿病患，而糖尿病衍生共病的機率高，恐出現包括失智、中風、心臟衰竭與腎功能不全等疾病，造成病患高度的健康風險。他強調，病友除了糖尿病外，也需要留意管控其他相關症狀。

他指出，糖尿病與共病造成健保給付的沉重負擔，包括台灣有40萬人罹患慢性腎臟病，每年平均醫療花費高達13萬元，造成將近533.2億的醫療費用；此外，更有超過153萬人患有第二型糖尿病，每年醫療花費將近309.6億，分別位列為健保給付花費的第一名與第二名。

蔡世澤指出，糖友應透過飲食調控、規律運動與妥適治療三大方法管控自身，其中如何幫助病友在不同階段，量身打造藥物治療，是目前最大的挑戰。他說，如果糖友將血糖指數控制得宜，罹患第2型糖尿病病人糖化血色素每降1%，能夠有效減少14%發生心肌梗塞的風險。

治療效果大

李弘元表示，數據顯示，高糖化血色素的糖友延遲治療1年，就會使心血管變病急病的風險增加62%，目前國際對糖尿病的醫療觀念，也逐漸從「控糖」為主，轉向為「保護器官」不受相關衍生疾病影響，他建議醫師優先評估病患的心腎功能，及早使用腸泌素（GLP-1RA）或抑制劑降血糖藥物（SGLT-2i），

他推薦，腸泌素為人體腸道分泌的蛋白質，會促進胰島素、抑制升糖素的分泌，並作用在胃部與中樞神經，使得病友能夠食慾減少，有助於減輕體重，建立良好的飲食習慣。李弘元強調，該藥物除了血糖控制之外，可額外降低病患12%的死亡率。

給付限制成阻礙

李弘元指出，目前給藥嚴格，必須糖化血色素達8.5%、時間長達6個月，或已發生重大心血管疾病才符合健保給付規定，才能開「腸泌素」，但糖化血色素8.5%已經是非常高的指數，臨床治療上並不會放任病患血糖持續飆高而不調整藥物，導致病患使用該藥物的機會大幅減少，可以說是「看得到、用不到」。

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