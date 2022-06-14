台「生不如死」危機增 30後結婚、1盲點錯失黃金生育期

生育力隨著年齡增加而降低，醫學研究指出，隨年齡增長，卵巢功能及卵子品質逐漸下降，精子活動力減弱，台灣逐年「生不如死」低生育率未見起色，少子化已是潛在國安危機。醫師透露，雖然生殖醫學進步，許多民眾存在錯誤觀念，以為高齡不是問題，導致生育更加困難。

依據內政部109年人口統計資料顯示，國內男性平均初婚年齡自民國99年31.8歲，延後至民國109年的32.3歲，女性自民國99年29.2歲，延後至民國109年30.3歲。

分析生母初胎年齡結構，民國99年初胎年齡35歲以上占11.6%，民國109年增加至23.5%，初胎年齡35歲以上孕婦比率明顯增加。然而隨著年齡升高，孕婦發生高危險妊娠相關合併症、出生寶寶發生低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷疾病的風險也愈高。

臺灣生殖醫學會秘書長何信頤表示，不孕症最大問題是「高齡」，許多民眾看到名人高齡產子，以為可以先凍卵，後續仰賴生殖醫療，但這都是「不正常期待」，因為超過40歲，人工生殖活產率僅剩10%，機率相當低，即便年輕婦女也不一定保證懷孕，別認為花20萬元就保證懷孕。

人工生殖成功率與夫妻年齡有極大關係，依108年人工生殖施行結果分析報告顯示，35歲以下女性做試管嬰兒療程，其胚胎植入週期活產率接近5成（47.7%），但41歲以上則不到2成（19.5%）。

分析108年人工生殖施術之2萬4843對夫妻發現，不孕原因以「卵巢因素」占33.4%最高，其次為「多重因素」占31.1%，男性因素（如精子生成障礙、無精症、精索靜脈曲張等）占10.9%，輸卵管因素占6.9%，若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕者，建議夫妻應同時請醫師檢查。

何信頤提醒，許多民眾結婚後，若碰到不孕狀況，大多先嘗試自然療法，甚至求神拜佛，直到2至3年後才來做人工生殖，但時間寶貴，他呼籲有生育需求的民眾，建議35歲以前若1年正常性生活沒懷孕，建議就醫；35歲以上民眾若半年性生活沒懷孕，就要求診。

女性不孕症因素，包括排卵障礙、輸卵管阻塞或粘黏、子宮內膜異位症、子宮頸和子宮因素、免疫因素、內分泌異常、女性染色體異常；男性不孕症因素，精子生成障礙、輸精管阻塞或粘黏、精索靜脈曲張、無精症、性功能障礙、男性染色體異常。

國健署長吳昭軍提醒，女性儘早於25至35歲生育，建議男性40歲以前完成，政府提供試管嬰兒補助，針對至少一方具有中華民國籍之不孕夫妻，妻子年齡為44歲(含)以下，且經人工生殖施術醫師診斷需進行試管嬰兒療程，可至全台特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助，有關申辦流程及機關資訊，可點選國民健康署官方網站【試管嬰兒專區】查詢，或撥打人工生殖補助專線諮詢02-25580900，有專人提供即時服務。