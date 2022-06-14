交部將開放大型重機走蘇花改 王國材：白牌機車評估中

交通部長王國材今天到台鐵汐科站視察時表示，針對大型重機車行駛蘇花改的問題，他說，到今年3月底已試辦半年，公路總局建議，直接開放蘇花改開放黃牌及紅牌大型重型機車通行，他會同意；白牌機車也列入評估研擬，如果可行他也傾向開放。

王國材說，蘇花改試辦黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦到3月底已半年，整個行車秩序和安全評估都沒有問題，公路總局建議直接開放，他會同意。

至於白牌機車是否也開放行駛行蘇花改的問題，王國材則表示，由於蘇花改的精神是「安全」，如果走在舊蘇花公路上會比較危險，基於安全考量，他也已要求公路總局就開放大型重機以外機車評估，進行下一階段研擬，如果可行的話，他也傾向開放。