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八旬老婦大腸多處急性出血 氬氣電燒助止血

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林裕鈞醫師表示，氬氣電燒可不接觸病灶來止血，能彌補傳統治療的不足。圖／大千綜合醫院提供
林裕鈞醫師表示，氬氣電燒可不接觸病灶來止血，能彌補傳統治療的不足。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣87歲王姓老婦有多項慢性病史，日前連續多天解血便，且呼吸喘、低血壓，到院檢驗血紅素值偏低，經大腸鏡檢查發現老人家大腸有多處急性出血，經2次大腸鏡氬氣電燒止血，確認未再出血後康復出院。

大千綜合醫院表示，老婦有慢性肺病、腎病、糖尿病、心房震顫、腦中風等病史，因解血便多天且呼吸喘、低血壓而至急診，檢驗時她的血紅素僅4g/dl（高齡者正常值約為8-10 )，大腸鏡檢查發現她的升結腸與橫結腸有多處血管異常增生病灶，其中還有的藏在腸皺褶後方，需在狹窄腸腔內180度扭轉內視鏡才能找到出血點。

由於病灶分布多且廣，醫師協助老人家進行2次大腸鏡氬氣電燒止血，確認沒有再出血現象後，老人家順利出院。

大千肝膽腸胃科醫師林裕鈞指出，腸胃道血管異常增生（或稱腸黏膜微血管擴張病變）好發於50歲以上的肝硬化、腎衰竭或糖尿病患，發生原因可能是這些慢性疾病導致賀爾蒙變化，使黏膜表層微血管異常擴張增生，呈現扭曲蜘蛛斑紋樣貌，進而容易破裂滲血。由於這些慢性病患常合併心血管疾病，需長期使用抗凝血劑及抗血小板藥物預防中風與心肌梗塞，因此也增加腸胃道出血風險。

他指出，腸胃道急性大量出血時的內視鏡治療方式，包含黏膜下注射、止血夾止血、熱探子電凝、橡皮環套紮等，搭配靜脈點滴藥物與輸血輔助，幫助傷口止血結痂並穩定病人生命徵象。但若遇到特殊的病灶出血，如老婦個案狀況，雖檢查當下只看到1、2處滲血，但其他部位後續仍有可能出血，這時就需氬氣電燒做多點大範圍治療，才能成功止血並預防遲發性出血。

氬氣電燒可不接觸病灶就達到止血或消融作用，因此不會傷及鄰近組織或拉扯掉黏住的結痂，導致新的出血而增加治療困難度。另外，氬氣電燒可連續性灼燒，是微血管擴張病變的主要治療方式，也能協助補強傳統治療的不足；提醒民眾如出現瀝青狀黑便或鮮紅血便，一定要特別留意，務必先暫停服用會誘發出血的藥物，並立即就醫檢查，在第一時間掌握自身健康狀況。

老婦經檢查發現大腸內有多處急性出血，造成解血便情況。圖／大千綜合醫院提供
老婦經檢查發現大腸內有多處急性出血，造成解血便情況。圖／大千綜合醫院提供
慢性疾病病人易產生微血管異常擴張增生，如同蜘蛛斑紋樣貌。圖／大千綜合醫院提供
慢性疾病病人易產生微血管異常擴張增生，如同蜘蛛斑紋樣貌。圖／大千綜合醫院提供

腦中風 慢性病 大腸鏡檢查

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