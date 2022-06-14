石斑魚要賣中國大陸以外的國家 還有這些東西沒準備好

中國大陸自13日起禁止我石斑魚外銷中國大陸，農委會規畫其他外銷市場，但到國際上做生意，必須符合對方國的要求與條件，這幾年又相對重視國際海洋生態標籤，比如永續管理的海洋管理理事會MSC、水產養殖委員會ASC認證等等，而國內，僅有少數業者有水產相關認證，加上過去未建立分切加工體系，都是外銷困難的地方。

這次石斑魚事件，農委會規畫下半年以外銷300公噸為目標，鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等既有與潛力市場，輔導業者與當地百貨、超市、餐飲等通路合作辦理拓銷活動。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，要外銷漁產，要看不同國家及通路商的要求。以台灣鯛為例，出口美國不需要任何標章、認證，但美國商務部會來出口國現勘，如果要出貨好市多，就必須有水產養殖管理委員會(ASC)認證。

他說，前年東奧出口日本供應東奧的養殖水產必須有全球優良農業規範(GLOBALG.A.P.)；出口到沙烏地阿拉伯的台灣鯛，這兩年卡在沙國無法來台灣廠勘通通進不去，到現在還沒解決；而歐盟各國，也需要通過ASC認證才可以進入。而且條件嚴苛，驗出貨物有問題就銷毀，因此出口商為了降低風險不太愛做歐盟；總體來說，台灣現在做的是賣最容易賣的，能不做認證、就不花錢去認證。

郭建賢說，國內拿習慣補助，要花錢認證的，產業就會要政府出錢。其實，最大的困境是台灣的養殖戶或農戶，都是小農小戶，做認證超不划算，以台灣鯛ASC認證來說，共有7張ASC認證，但算起來養殖面積只有65公頃，國外一個養殖場隨便都100公頃以上，相比起來，認證費用高。

某地方業者說，這些認證並非「標配」，但是，很多國家都會以這些標章認證為採購依據，比如，我國每年賣去歐洲的魚貨不多，但是每年歐盟都會有很多要求，要做生意，就必須符合他國規範；相較起來，賣中國大陸容易多了。

由於賣到中國大陸的石斑魚，是一種非常特殊的存在，採取活魚方式銷售，48小時快速到對岸，但實際上國際上的魚產銷售，大多是急速冷凍、分切包裝。

根據農委會漁業署統計，國內的現階段石斑魚養殖場約有1200多場，其中做外銷有461場，佔整體36%，其中僅有三分之一申請國內的產銷履歷驗證。