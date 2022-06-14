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基捷與台鐵汐科站將設連通道 王國材：民眾轉乘更方便

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
交通部長王國材今天視察台鐵汐科站，基隆捷運目前規畫設在大同路這一端，未來會和台鐵汐科站中站做一個連結，有徒步的連通道，以利民眾轉乘。記者游明煌／攝影
交通部長王國材今天視察台鐵汐科站，基隆捷運目前規畫設在大同路這一端，未來會和台鐵汐科站中站做一個連結，有徒步的連通道，以利民眾轉乘。記者游明煌／攝影

交通部長王國材今天視察台鐵汐科站，基隆捷運目前規畫設在大同路這一端，未來會和台鐵汐科站中站做一個連結，有徒步的連通道，讓民眾轉乘更方便，主要考慮汐科站南北站間的距離。而汐科站將增設中站出入口，改善南北長達565公尺民眾進出站不便的狀況。

王國材說，基隆捷運會在大同路這一端，未來會和台鐵汐科站做一個連結，軌道在3樓，川堂在2樓，目前徒步規畫，未來會從2樓做一個連接道和台鐵汐科站中站連結起來，以利轉乘，也考慮南北間的距離。

本月上6日基隆捷運第一階段環境影響評估說明會，地方有建議汐科站是否移至復興路。王國材回應表示，地方有聲音基隆捷運汐科站往北站移（復興路），會請鐵道局再協助，看如何規畫處理。

鐵道局長伍勝園指出，有和新北市政府協調過，汐東線汐科站是他們在設計，後續會把聲音反映給他再考量看看。在目前規畫這邊，轉乘問題會比較方便，如果往那邊往汐止區公所，線型上可能比較不適合設站，但這部分他們已在進行檢討。

汐科站南北站出入口長達565公尺，一年搭乘高達644萬人次，很多乘客抱怨太長，台鐵今天簡報汐科站增設出口及站體改善計畫，約需18個月工期，總經費7100萬元。立委賴品妤、沈發惠及議員張錦豪等都到場。

王國材說，很多人反映太遠，將在中間設一個中站，節省民眾進站時間，將會在中站進行優化改善工程，包括增設中站出、改善中站設備，還有聯外動線、排水系統、指標系統等改善。

交通部長王國材今天視察台鐵汐科站，基隆捷運目前規畫設在大同路這一端，未來會和台鐵汐科站中站做一個連結，有徒步的連通道，以利民眾轉乘。記者游明煌／攝影
交通部長王國材今天視察台鐵汐科站，基隆捷運目前規畫設在大同路這一端，未來會和台鐵汐科站中站做一個連結，有徒步的連通道，以利民眾轉乘。記者游明煌／攝影

基隆捷運 台鐵 王國材

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