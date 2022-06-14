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A、O型庫存僅4.3天 捐血人確診康復14天後可回歸

中央社／ 台北14日電
衛福部醫事司指出，目前各捐血中心平均僅4.5天庫存，其中A型、O型血都只夠用4.3天。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
衛福部醫事司指出，目前各捐血中心平均僅4.5天庫存，其中A型、O型血都只夠用4.3天。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

今天是世界捐血人日，衛福部醫事司指出，目前各捐血中心平均僅4.5天庫存，其中A型、O型血都只夠用4.3天，籲定期定量捐血，確診者康復或接觸者隔離14天後可回歸捐血行列。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。衛福部醫事司發布新聞稿指出，依據台灣血液基金會統計截至6月13日為止，各捐血中心合計的貯血量平均僅有4.5天的庫存量，其中A型血、O型血都只夠用4.3天，B型血、AB型血為則各為5.1天、5.5天。

醫事司表示，在收治COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，醫療用血的勸募相對艱難，尤其近來COVID-19本土疫情持續嚴峻，加上梅雨季節的影響，目前國內血液庫存量仍持續偏低。

病人在疫情期間仍有醫療用血需求，醫事司呼籲定期捐血人持續規律捐血。為了用血安全，衛福部也提醒，台灣血液基金會已公告COVID-19暫緩捐血相關規定，包含國外入境者於入境後、確診者自痊癒日起、確診者的密切接觸者自最後接觸日起，皆須暫緩捐血14天。

捐血中心 疫情 衛福部

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