悶熱夏天讓人好難受 調查民眾選購冷氣 首重節能省電更要耐用

面對台灣悶熱難耐的夏天，該怎麼樣避暑呢？許多人第一時間想到的就是開冷氣，但市售冷氣那麼多，該怎麼樣正確挑選冷氣呢？「噓星聞」最紅的節目「超認真調查局」就上街訪問民眾，發現民眾對於挑選冷氣，除了價格，最重視節能省電，以及耐用、安靜等，若有空氣清淨等附加功能，讓民眾更想入手。

一提到夏天，不少人就是想到「煩躁、煩悶、超熱」，而且很多人不喜歡夏天出門後，身上狂流汗，甚至會散發異味，也讓很多人在夏天時，開始懷念冬天。甚至提到夏天想去哪裡玩，除了離島有度假感外，更多人選擇是「冷氣房」。

至於如何消暑，大家各有妙招，包括冰涼食物、涼感物品，當然最重要就是「冷氣」。講到挑選冷氣，多數人最在意就是節能省電，還有是否耐用、安靜度，甚至有人會希望有空氣清淨等多樣化功能，但也有不少人會在意冷氣是否能夠降低對環境的影響，在意地球永續發展。

對於大家的疑問，歌林經銷商皇儒貴的老闆陳明宏指出，選冷氣前，要先考慮家中的房間、客廳等大小，還得評估是否有挑高、西曬等狀況，到底要買多少噸位的冷氣，是讓最多人好奇的事情。

歌林空調RK03系列，擁有「靜節能，淨強效，勁耐用」三重進化功能，在靜節能部分，採用智能變頻模式，可以針對室內溫度進行即時調節，還能恆溫、省電，並搭配有高效率直流變頻壓縮器、室內機直流變頻貫流風扇馬達、室外機直流變頻風扇馬達，並使用R32環保新冷媒，符合政府CSPF一級能效規範，節能省電，還享有每台最高2,000元貨物稅退稅補助。

淨強效部分則具有乾燥防霉功能，抑制黴菌滋生，全系列附銀離子濾網，抑制細菌與過濾空氣。勁耐用則是加強防沼氣與藍波防鏽功能，抵抗酸雨與氧化，延長機器壽命，室外機機殼採用耐腐蝕鍍鋅鋼板，不易鏽蝕，又堅固耐用。

歌林空調RK03系列冷氣，還有冷暖功能，不管是高溫或是嚴寒都能使用，四道防護設計，包括銀離子濾網、藍波防鏽、防沼氣與室外機機板保護盒，讓冷氣更耐用，還能節能省電，享受冷氣帶給我們的舒適涼爽生活。