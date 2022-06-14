泰國進口青花菜重金屬超標 遭邊境攔截

食藥署今天公布邊境檢驗違規名單，泰國進口的青花菜檢出重金屬含量不符規定，將針對進口商提高抽驗頻率；中國大陸進口的乾燥猴頭菇再檢出違規，情況嚴重，持續逐批查驗防堵。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境檢驗不合格名單，共有13款食品遭邊境攔截，全數遭退運或銷毀。

根據不合格產品名單，包括尚農實業有限公司從日本進口的2批蜜柑被檢出農藥違規，以及駱洋股份有限公司從印度進口的「AACHI印度肉荳蔻乾皮（AACHI MACE FLOWER WHOLE）」，被檢出漂白劑含量不符規定等。

富程農產行、佑晟農產行各從越南進口2批、1批青花菜，分別被檢出重金屬、農藥含量違規；富凱農產行從泰國進口的1批青花菜，則被檢出重金屬含量超標。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受中央社記者電話訪問表示，這次主要不合格項目主要集中在青花菜，13批中就占了4批。

陳慶裕指出，其中泰國部分是在6個月內第1次驗到不合格，將針對這個進口商之後從泰國進口的青花菜調高抽驗頻率，從原本的2%至10%提高到20%至50%。

此外，陳慶裕說，越南進口的青花菜這次有3批不合格，分別由2個進口商輸入，初步研判還不算全面性違規，將先針對這2個進口商調高抽驗頻率，同樣是從原本的2%至10%提高到20%至50%。

中國大陸進口的猴頭菇再度上榜，陳慶裕表示，違規累積批數是動態數字，目前來自中國大陸的猴頭菇在6個月內已有多達13批違規，因此食藥署早在5月2日就針對中國大陸的猴頭菇進行100%逐批查驗，以防違規食品流入市面。