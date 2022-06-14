防疫保險趕辦核保 她核到得了腕隧道症候群

疫情嚴峻，產險公司防疫保單大增且核保進度塞車，在保險公司擔任核保員的陳小姐每日努力趕辦相關作業，兩周前發現右手腕及手掌麻痺、疼痛，手部疼痛持續時間越長。衛福部台北醫院復健科診斷為腕隧道症候群，在搭配電療、熱敷、藥物，疼痛大為改善。

台北醫院復健科主任吳政哲表示，腕隧道症候群因長時間不間斷或長期重複相同手部動作，手腕局部壓迫神經而引發一系列的症狀，大多數為大拇指、食指、中指及無名指感覺疼痛、麻刺感等，在睡覺、使用手部時症狀更加明顯，病人常陳述半夜睡覺時會麻醒，起來甩甩手後症狀便有部分改善。

吳政哲說，若置之不理，症狀會逐漸惡化，疼痛加劇、握力降低，一般會安排復健治療，例如電療、熱敷，或局部藥物注射，以類固醇幫助緩解，或建議使用輔具，穿戴專用的手部護具，只有極少數嚴重者會建議使用手術治療。

職能治療師方薏君說明，手部護具一般來說有兩種方式可以取得，一般常見可在醫療器材行直接購買合適的穿戴護具，材質較軟、舒適度佳，重量輕且穿脫方便，耐用度中等，若清洗不當易變形。

方薏君指出，另一種為至醫療院所由復健科醫師評估後開立處置，安排職能治療師為病人量身定製的護具，又稱副木，是由低溫熱塑性的塑膠支架，材質較硬、舒適度中等，重量中等但耐用度佳，根據病人病症不同需求，由職能治療師先量測病人肢體尺寸，畫出紙型後進行剪裁，以60至80度的水浸泡，軟化後直接在病人的肢體上進行塑造成形。

方薏君提醒，因為護具種類眾多，不同的功能可供選擇，若不清楚護具的挑選、保養及適時汰換，穿戴時未能達到預期效果，也可能對患處造成二次傷害，副木的優點是支撐度及耐用度高，但使用上仍需要注意，像副木禁止接觸熱源或熱水，時間久容易變形或造成脆化。還有副木為較硬材質，對骨頭突出處會形成壓力點，需注意防止皮膚破皮，造成二次傷害。

方薏君表示，皮膚較敏感者，第一次穿戴可能會出現紅疹發癢，需調整穿戴時間或和治療師再進行討論，不要勉強穿戴。