穿越機會來了？天文奇景「五星連珠」 這週清晨追起來看

梅雨結束，天氣逐步放晴，今天清晨出現了「五星連珠」的特別天象！

這幾天天亮前，找個東邊至南邊視野開闊無遮蔽的地點，由東往西就能依序看見：水星、金星、火星、木星、土星。更特別的是，另外3顆裸眼不可見的天王星與海王星加上前九大行星成員冥王星都來湊熱鬧，太陽系中水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、土星、冥王星，再加上地球形成另類的「九星連珠」天象，早期九大行星全員到齊。