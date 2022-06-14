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穿越機會來了？天文奇景「五星連珠」 這週清晨追起來看

攝影中心／ 記者陳易辰／即時報導
今天清晨天文迷在恆春半島拍攝到五星連珠的天象，白線是黃道，白圈從左下依序是水星、金星（最亮）、火星（紅色）、木星、土星，黑圈依序是天王星和海王星。圖／顏鴻選提供
今天清晨天文迷在恆春半島拍攝到五星連珠的天象，白線是黃道，白圈從左下依序是水星、金星（最亮）、火星（紅色）、木星、土星，黑圈依序是天王星和海王星。圖／顏鴻選提供

梅雨結束，天氣逐步放晴，今天清晨出現了「五星連珠」的特別天象！

這幾天天亮前，找個東邊至南邊視野開闊無遮蔽的地點，由東往西就能依序看見：水星、金星、火星、木星、土星。更特別的是，另外3顆裸眼不可見的天王星與海王星加上前九大行星成員冥王星都來湊熱鬧，太陽系中水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、土星、冥王星，再加上地球形成另類的「九星連珠」天象，早期九大行星全員到齊。

今天清晨出現「水金火木土」5顆肉眼可見的太陽系行星在天際上沿著黃道一字排開的天象，是古人認為「五星連珠」的大吉之兆，因此有「五星連珠天現祥瑞，九星連珠必有異象」之說。至於這次五星、九星連珠是否真有祥瑞或異象，不得而知，但到了本周末，月球也會運行到五星附近，屆時多了1顆明亮的月球，黎明前的夜空將會更加熱鬧。

今天清晨天文迷在恆春半島拍攝到五星連珠的天象，從左下依序是水星、金星（最亮）、火星(紅色)、木星、土星。圖／顏鴻選提供
今天清晨天文迷在恆春半島拍攝到五星連珠的天象，從左下依序是水星、金星（最亮）、火星(紅色)、木星、土星。圖／顏鴻選提供

太陽系 火星 土星

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