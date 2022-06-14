聽新聞
test
0:00 / 0:00
穿越機會來了？天文奇景「五星連珠」 這週清晨追起來看
梅雨結束，天氣逐步放晴，今天清晨出現了「五星連珠」的特別天象！
這幾天天亮前，找個東邊至南邊視野開闊無遮蔽的地點，由東往西就能依序看見：水星、金星、火星、木星、土星。更特別的是，另外3顆裸眼不可見的天王星與海王星加上前九大行星成員冥王星都來湊熱鬧，太陽系中水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、土星、冥王星，再加上地球形成另類的「九星連珠」天象，早期九大行星全員到齊。
今天清晨出現「水金火木土」5顆肉眼可見的太陽系行星在天際上沿著黃道一字排開的天象，是古人認為「五星連珠」的大吉之兆，因此有「五星連珠天現祥瑞，九星連珠必有異象」之說。至於這次五星、九星連珠是否真有祥瑞或異象，不得而知，但到了本周末，月球也會運行到五星附近，屆時多了1顆明亮的月球，黎明前的夜空將會更加熱鬧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言