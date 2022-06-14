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明天又有鋒面到各地天氣不穩定 氣象局曝降雨熱區

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到西南風影響，各地天氣炎熱，大台北地區高溫上看35度，花東縱谷地區則是上看36度。圖／擷取自氣象局直播網站
受到西南風影響，各地天氣炎熱，大台北地區高溫上看35度，花東縱谷地區則是上看36度。圖／擷取自氣象局直播網站

今天受到西南風影響，各地天氣炎熱，大台北地區高溫上看35度，花東縱谷地區則是上看36度，甚至會有更高的氣溫。不過氣象局簡任技正伍婉華表示，明後兩天受到鋒面影響，各地天氣又會轉趨不穩定，預估中部以北、東北部、東部地區以及南部山區會有局部性大雨，民眾外出要記得攜帶雨具。

伍婉華表示，未來一周的天氣型態為天氣悶熱，午後須防局部大雨。由於目前鋒面從日本西南方延伸到華南地區，台灣位在鋒面的南邊，在西南風影響下，各地天氣悶熱，不過馬祖距離鋒面很近，所以今天清晨至今，已經下了幾場零星大雨，預估馬祖，甚至是金門今天都有斷續短暫陣雨、雷雨；澎湖以及其他各地，則是看得到陽光，南部有零星短暫陣雨，大台北地區、東北部，中午以後則會有局部性大雨。

氣溫方面，伍婉華表示，除了馬祖有降雨，所以高溫稍降，約25度以外，其他地區都很熱，其中金門、澎湖高溫30、31度，宜蘭、花蓮32度，大台北地區35度，其他地區則是33、34度；此外，受到西南風沉降影響，以及台東焚風，花東縱谷今天會有36度，甚至是更高的氣溫，氣象局也對花東地區發布高溫特報。

伍婉華也提醒，由於金門、馬祖比較靠近鋒面，所以今天容易有低雲、霧，造成能見度不好，民眾交通往返要留意，另外綠島、蘭嶼、苗栗以北等地區，則容易出現八到九級強陣風。

至於未來天氣的部分，伍婉華表示，明後兩天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，預估西半部地區、金門、馬祖、澎湖會有不定時短暫陣雨、雷雨，東半部地區則是多雲到晴，午後會有雷陣雨的天氣型態；氣溫方面也因為降雨稍微降溫，北部約下降四、五度，高溫約30度左右，其他地區則是下降2度。

伍婉華表示，周五因為鋒面北移，受到偏南風影響，高溫又回升，大部分地區看得到陽光，午後有局部雷陣雨，僅剩下迎風面的東南部、南部、中部、澎湖、金門有零星短陣陣雨。整體來講，未來一周看得到陽光機會多，降雨較上周少，多半是來自午後的雨勢。

至於周三的鋒面是不是梅雨季最後一波鋒面？伍婉華表示，周五以後，太平洋高溫增強，鋒面未來連續幾天移動到長江流域，不過是否是最後一波，會持續觀察。從氣候上來說，鋒面比較會影響我們的時間點，大致是落在五月中到六月中。

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