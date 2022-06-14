台鐵月底改點EMU3000服務擴大 28日起提供紙本時刻表

配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，提升服務品質，台鐵局自6月29日起列車時刻調整，並印製冊本式時刻表10萬本，於28日上午8時起在台鐵大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止。

值得注意的是，目前EMU3000型自強號服務範圍是樹林經北迴線往台東，以及台中經南迴線往台東，所以台中以北至樹林以南的民眾尚無機會搭到這款最新的自強號列車。但改點後新增472車次、477車次兩班EMU3000型新自強號，服務範圍囊括員林、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園等地的民眾，讓環島鐵路上的主要大站都能搭到這款最新的自強號列車。

EMU3000型自強號也將替駛樹林至台東間普悠瑪4列次、台中至台東間自強號2列次，及台南—花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。