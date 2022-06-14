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台鐵月底改點EMU3000服務擴大 28日起提供紙本時刻表

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵局自6月29日起列車時刻調整，並印製冊本式時刻表10萬本，於28日上午8時起在台鐵大車站提供旅客免費索取，台鐵時刻表示意圖。記者／盧逸峰攝
台鐵局自6月29日起列車時刻調整，並印製冊本式時刻表10萬本，於28日上午8時起在台鐵大車站提供旅客免費索取，台鐵時刻表示意圖。記者／盧逸峰攝

配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，提升服務品質，台鐵局自6月29日起列車時刻調整，並印製冊本式時刻表10萬本，於28日上午8時起在台鐵大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止。

值得注意的是，目前EMU3000型自強號服務範圍是樹林經北迴線往台東，以及台中經南迴線往台東，所以台中以北至樹林以南的民眾尚無機會搭到這款最新的自強號列車。但改點後新增472車次、477車次兩班EMU3000型新自強號，服務範圍囊括員林、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園等地的民眾，讓環島鐵路上的主要大站都能搭到這款最新的自強號列車。

EMU3000型自強號也將替駛樹林至台東間普悠瑪4列次、台中至台東間自強號2列次，及台南—花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。

本次改點共計調整464列次，其中變動在5分鐘以上班次計239列次，停駛6列次莒光號改成EMU900開行區間快車，舊型摺疊門莒光號將全數汰換完畢，提升行車安全。

台鐵將於6月29日大改點，屆時EMU3000型列車服務範圍將延長是環島鐵路全線，亦即有更多民眾能享受「騰雲座艙」的服務。記者盧逸峰／攝影
台鐵將於6月29日大改點，屆時EMU3000型列車服務範圍將延長是環島鐵路全線，亦即有更多民眾能享受「騰雲座艙」的服務。記者盧逸峰／攝影

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